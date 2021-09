Chiara Ferragni con il seno in bella mostra a Parigi, la reazione di Fedez spiazza: taglia una maglia e… (VIDEO)

In queste ore stanno facendo il giro del web delle foto in cui Chiara Ferragni ha il seno in bella mostra durante uno shooting a Parigi. Gli scatti sono davvero estremamente seducenti, pertanto, in molti ne hanno parlato e, come ogni volta, non sono mancate le critiche.

Stavolta, sulla vicenda è intervenuto anche Fedez. Il marito dell’influencer ha avuto una reazione davvero bizzarra. Scopriamo nel dettaglio come ha commentato la cosa.

Le foto col seno in mostra di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e Fedez si sono resi protagonisti di un nuovo gossip su Instagram a causa di alcuni scatti dell’influencer con il seno in mostra. La donna ha sfoggiato un maglioncino a collo alto nero completamente trasparente. Al di sotto non ha indossato nessun tipo di reggiseno, pertanto, tutte le sue grazie erano in bella mostra. Per rendere meno osé il look, poi, c’erano dei copri-capezzoli. Le immagini in questione sono state commentate da molti utenti, i quali hanno accusato la donna di essere davvero esagerata, specie perché ha dei figli.

La foto, chiaramente, è stata vista anche da Fedez, il quale ha commentato in modo bizzarro. Il cantante ha ironizzato sul fatto che sua moglie, in quanto madre di famiglia, non dovrebbe andare in giro in questo modo. In seguito, poi, ha voluto fare dell’ironia sulla vicenda vestendosi in un modo piuttosto simile a quello dell’influencer. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

La reazione di Fedez

Fedez, infatti, ha tagliato la maglia che aveva addosso, in modo che tutta l’attenzione si focalizzasse sul petto. Il rapper ha detto di aver rotto una maglietta per fare questa cavolata, tuttavia, ha promesso che la indosserà al prossimo tour che farà. In questo modo, dunque, il cantante ha voluto sdrammatizzare la polemica che stava per sorgere sulle foto di Chiara Ferragni con il seno in bella mostra.

In seguito, poi, il rapper si è anche complimentato con la donna per la scelta di indossare un maglioncino a collo alto in quanto a Parigi facesse piuttosto freddo. Dato che l’indumento era completamente trasparente è stata evidente l’ironia del protagonista. Insomma, a quanto pare, anche a Fedez piace il modo in cui talvolta si veste sua moglie e entrambi non hanno nessuna voglia di ascoltare le critiche e di farsi trascinare nelle aspre polemiche che spesso nascono.