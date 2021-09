Pesante segnalazione su Gianmaria Antinolfi: “In realtà non è un imprenditore” ecco quale sarebbe il suo vero lavoro (FOTO)

In queste ore, sul web sta circolando una pesante segnalazione che riguarda un concorrente del Grande Fratello Vip, stiamo parlando di Gianmaria Antinolfi. L’ex fidanzato di Soleil Sorge sembrerebbe non aver raccontato esattamente tutta la verità allo staff del reality show.

In particolar modo, alcune persone a lui vicine hanno dichiarato di sapere esattamente quale sia il suo vero impiego. A quanto pare, non sembrerebbe essere un imprenditore. Scopriamo tutto nel dettaglio.

La segnalazione su Gianmaria Antinolfi

Gianmaria Antinolfi è finito al centro di una polemica a causa di una pesante segnalazione circolata sul suo conto in queste ore. L’nfluencer Deianira Marzano ha riportato la testimonianza di alcuni telespettatori del programma, i quali hanno dichiarato di conoscere nel privato Gianmaria. Stando a quanto emerso da queste confessioni, pare che il giovane non svolga esattamente la professione di imprenditore.

Il suo reale lavoro sarebbe un altro, ovvero, quello di dirigere una grande conceria a Santa Croce che si occupa principalmente della vendita e della fabbricazione del cuoio. La persona che ha divulgato questa informazione è sembrata piuttosto sicura delle sue affermazioni. Questo, quindi, sta mettendo in cattiva luce il giovane. Per quale ragione, infatti, avrebbe raccontato allo staff del programma una bugia in merito alla sua professione? (Continua dopo la foto)

Il concorrente racconterà tutto al Grande Fratello Vip?

Gli utenti del web, inoltre, si stanno anche domandando come avrebbe fatto, nel caso in cui la segnalazione fosse reale, la produzione del programma non accorgersi della verità. Per il momento, dunque, la questione resta ancora irrisolta. Gli autori non si sono ancora espressi sulla vicenda e, chiaramente, neppure Gianmaria Antinolfi ha potuto dire la sua in merito alla segnalazione trapelata sul web.

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda venerdì prossimo, 1° ottobre, però, è probabile che Alfonso Signorini tiri in ballo la questione. A quel punto, Gianmaria, sarà costretto a raccontare tutta la verità in merito a questa vicenda. Nel frattempo, il concorrente sta vivendo questa esperienza nella casa più spiata d’Italia in modo piuttosto agitato. Il primo motivo risiede nella presenza di Soleil all’interno della casa, la quale gli sta dando del filo da torcere, mentre il secondo fa capo ad una discussione avvenuta con la sua attuale fidanzata in occasione della precedente messa in onda.