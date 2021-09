Il Paradiso delle signore trama 1° ottobre: Adelaide sospetta di Flora, Anna delusa

La trama dell’ultima puntata della settimana del Paradiso delle signore, quella di venerdì 1° ottobre, rivela che Adelaide sarà molto preoccupata in quanto comincerà ad avere dei sospetti su Flora. Al grande magazzino, intanto, continuerà a respirarsi un po’ di tensione a causa di alcuni litigi.

Per quanto riguarda le love story, invece, Salvatore resterà profondamente deluso nell’apprendere la reazione di Anna al suo gesto romantico. Scopriamo nel dettaglio cosa farà e le altre anticipazioni.

Sta per uscire il primo numero del giornale del Paradiso delle signore

Nella puntata del 1° ottobre del Paradiso delle signore vedremo che Vittorio sarà in agitazione per il lancio del nuovo numero del Paradiso Market. Nel frattempo, a rendere ancora più turbolento l’ambiente ci penseranno Agnese e Flora, le quali continueranno a discutere in maniera piuttosto accesa. Conti si troverà a dover fare da mediatore in tutta questa situazione. La convivenza tra le due dame apparirà sempre più complicata. Nel frattempo, vedremo che Anna scoprirà chi sia il mittente dei bellissimi fiori ricevuti.

Quando la ragazza apprenderà che si tratta di Salvatore non riuscirà a trattenere la delusione. A quanto pare, la fanciulla non ricambia affatto l’interesse che il giovane Amato ha nei suoi confronti. La sua reazione, chiaramente, farà rimanere molto male il ragazzo, il quale non saprà se arrendersi o se continuare a lottare nella speranza che la fanciulla cambi idea.

Trama 1° ottobre: la preoccupazione di Adelaide

Ludovica, invece, si troverà in un momento di grande confusione. La ragazza non sa cosa fare di Villa Brancia, non sa se convenga venderla oppure no. Per tale motivo, in preda ad un momento di confusione e sconforto, deciderà di rivolgersi a Marcello e chiedere a lui un consiglio. Successivamente, poi, nel corso della puntata del 1° ottobre del Paradiso delle signore, vedremo che Gloria farà un’amara scoperta. Sua figlia Stefania, infatti, le dirà che Ezio sta con un’altra donna e ha intenzione di creare una famiglia con lei.

Questa scoperta farà crollare tutte le speranze della dama, sta di fatto che Gloria deciderà di non consegnare più la lettera al suo ex marito. Su di un altro versante, poi, vedremo che Adelaide comincerà ad essere davvero preoccupata. La contessa si convincerà sempre di più del fatto che Flora stia nascondendo qualcosa. L’intuizione della donna si farà sempre davvero forte, così come l’agitazione.