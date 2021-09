Oroscopo 30 settembre 2021: Leone indecisi, Acquario verso novità

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 30 settembre esortano i Leone ad essere un po’ più risoluti. I Pesci sono un po’ confusi, mentre i Sagittario stanno per ricevere buone nuove.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Le stelle vi sorridono, pertanto, cercate di cogliere la palla al balzo. In ambito sentimentale ci sono dei risvolti positivi, specie per i single. Il lavoro potrebbe riservare qualche piccola controversia, ma nulla di insormontabile.

Toro. I rapporti di coppia vanno verso un graduale miglioramento. Se siete single, invece, cercate di essere un po’ più flessibili e di gettarvi a capofitto nelle relazioni. In ambito professionale dovete essere rigidi quando necessario.

Gemelli. Giornata produttiva dal punto di vista professionale. Ad ogni modo, molti dei nati sotto questo segno stanno agendo per inerzia senza sapere esattamente in quale direzione andare. Cercate di fermarvi per fare chiarezza.

Cancro. Buon momento per le faccende di cuore. Le questioni in sospeso possono essere facilmente risolte, mentre quelle di tipo professionale necessitano di qualche attenzione in più. Cercate di essere cauti.

Leone. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 30 settembre esortano i nati sotto questo segno a deporre l’ascia di guerra e ad essere un po’ più risoluti. Sia in campo sentimentale, sia in quello professionale, potrebbero nascere dei contenziosi che sarebbero facilmente arginabili con il dialogo.

Vergine. Il risveglio potrebbe essere un po’ difficile, tuttavia, nel corso della giornata riuscirete ad essere molto più produttivi. Sul lavoro dovete tenere gli occhi ben aperti, non tutte le persone stanno giocando in modo corretto.

Previsioni 30 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Molti di voi stanno intraprendendo un percorso di crescita professionale davvero importante. Non trascurate nulla e cercate di essere risoluti. In amore non trascurate le persone care.

Scorpione. Giornata interessante dal punto di vista delle emozioni. Oggi potreste fare qualche incontro interessante, pertanto, cercate di tenere gli occhi ben aperti. Fate ciò che vi fa stare bene senza pensare troppo a ciò che dicono o pensano gli altri.

Sagittario. Buone notizie in arrivo per quanto riguarda i nati sotto questo segno. Specie dal punto di vista sentimentale potrebbe cominciare per voi un periodo nuovo. Per molti di voi sono in arrivo traslochi, matrimoni o figli, siate pronti.

Capricorno. Interessanti risvolti dal punto di vista professionale. Se siete dei liberi professionisti potrebbero aprirsi delle opportunità davvero interessanti. In campo sentimentale continuate ad essere un po’ tesi, ma verso la fine della settimana tutto migliorerà.

Acquario. Buone nuove in arrivo per i nati sotto questo segno. L’Oroscopo del 30 settembre vi invita a lottare per i vostri obiettivi, in quanto potrebbero essere più vicini del previsto. Dal punto di vista del lavoro, invece, siate pazienti.

Pesci. I nati sotto questo segno sono piuttosto confusi. Sul lavoro ci sono troppe cose da fare e spesso vi fare prendere dal panico e non sapete in che direzione andare. Per quanto riguarda i rapporti di coppia, invece, meglio non tirare troppo la corda.