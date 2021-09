GF Vip, Raffaella Fico e il fidanzato Piero nel caos, l’ex di lui tuona: “È innamorato di me, a ferragosto mi voleva con lui”

In queste ore Raffaella Fico è finita al centro dei gossip in quanto la ex del suo fidanzato Piero ha rilasciato delle dichiarazioni alquanto inaspettate al settimanale Chi. Valentina, la ragazza in questione, ha fatto notare delle incongruenze inerenti il rapporto che c’è tra la concorrente del GF Vip e l’imprenditore.

Nello specifico, ha fatto alcune confessioni in merito ad alcuni contatti avuti con lui di recente, uno degli ultimi proprio lo scorso ferragosto, periodo in cui sarebbe già cominciata la storia con la Fico.

Il racconto della ex del fidanzato di Raffaella Fico

La ex del fidanzato di Raffaella Fico ha rilasciato delle dichiarazioni alquanto inaspettate. La donna ci ha tenuto a precisare di aver avuto una storia molto importante con Piero, la quale è stata caratterizzata da molti tira e molla. I due si sono conosciuti nel 2016 e sono stati assiduamente insieme fino al 2019. Da quel momento in poi sono sorti dei problemi che li hanno spinti ad allontanarsi parecchio. A novembre 2020, poi, hanno provato a riavvicinarsi e lo hanno fatto mediante una piccola convivenza.

Tra febbraio e marzo dell’anno successivo, però, si sono lasciati definitivamente. Nei mesi a seguire, però, lui pare abbia sempre provato a cercarla. Uno degli ultimi contatti tra loro risale ad agosto. Nel periodo di ferragosto, infatti, l’imprenditore pare abbia chiesto alla donna di raggiungerlo in modo da trascorrere qualche giorno insieme. Questo racconto, però, va a cozzare completamente con quanto dichiarato dalla concorrente del GF Vip.

I due mentono o la gieffina è stata ingannata?

Raffaella Fico, infatti, ha raccontato di aver cominciato la storia con il suo fidanzato da più di un mese e mezzo, ma in quel periodo Piero pare pensasse ancora alla ex. Pertanto, Valentina ha dichiarato di avere forti dubbi ed ha formulato due ipotesi. La prima è che Raffaella sia completamente ignara di questo trascorso del suo fidanzato e di tutte le volte in cui lui abbia cercato la sua ex. In secondo luogo, invece, c’è una teoria un po’ più machiavellica.

Nel dettaglio, la donna ha asserito che i due stiano mentendo. Valentina, poi, ha aggiunto anche altre confessioni. In particolare, ha detto che, secondo il suo punto di vista, Piero sia ancora follemente innamorato di lei e forse non ha mai smesso di amarla. Dopo queste bombe, non ci reta che attendere per vedere quale sarà la replica dei diretti interessati.