Uomini e Donne spoiler puntata di oggi pomeriggio: novità per Gemma? Troni confusi e silenti

Altra puntata, altre novità. Gli spoiler della messa in onda di oggi di Uomini e Donne, giovedì 30 settembre, rivelano che i colpi di scena non mancheranno. In tale occasione verranno affrontate vicende inerenti sia il trono over, sia quello classico.

Occhi puntati su Armando, il quale si sta cimentando nella conoscenza di una dama. Ad ogni modo, gli animi in studio verranno infiammati, come sempre, dai pungenti interventi dei due opinionisti. Al trono classico, invece, si sta verificando un fatto piuttosto strano.

Cosa accadrà oggi al trono over di Uomini e Donne

Oggi sarà trasmessa una nuova puntata di Uomini e Donne e gli spoiler rivelano che Gemma sarà nuovamente tirata in ballo. La dama si è lamentata di recente a causa della scarsità di corteggiatori giunti in studio per lei. La torinese si è detta piuttosto stranita poiché, in tanti anni di permanenza nel talk show pomeridiano, non le era mai capitato un fatto del genere. Ad ogni modo, nella puntata odierna ci saranno delle novità? Qualche spasimante sarà giunto alla corte di Maria De Filippi per conoscerla? Lo scopriremo presto.

Altro protagonista al centro dell’attenzione sarà Armando. Quest’ultimo ha deciso di cominciare la nuova esperienza nel programma con un piede decisamente diverso. Il suo unico obiettivo è quello di trovare una donna che gli permetta di costruire una famiglia insieme. Pertanto, nel corso della messa in onda vedremo quali saranno stati i progressi con la dama che sta frequentando.

Fatto strano al trono classico

Al trono classico, invece, si sta verificando un fatto un po’ atipico. Nelle recenti puntate, Maria De Filippi si sta concentrando solamente su Andrea Nicole e Matteo. Gli altri due tronisti stanno interagendo davvero poco durante le puntate. Il motivo risiede, molto probabilmente, nel fatto che né Roberta né Joele sono riusciti a creare dei rapporti interessanti e degni di nota con le loro corteggiatrici e corteggiatori.

Specie Joele sembra completamente spaesato e fuori contesto. Roberta, invece, interviene per lo più per commentare le dinamiche del trono di Nicole, che ha preso molto a cuore. Ad ogni modo, Roberta si sta trovando abbastanza bene con un corteggiatore in particolare, per tale motivo, nella puntata di oggi di Uomini e Donne si dovrebbe parlare anche di lei. Nella messa in onda scopriremo se la fanciulla sta continuando ad uscire solo con il pugile chef oppure se ha deciso di allargare il raggio d’azione.