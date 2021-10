Manuel Bortuzzo si rifiuta di baciare Lulù, lei insiste e lui si pulisce la bocca: “Vuole lasciarla” (VIDEO)

Manuel Bortuzzo vuole chiudere con Lulù Selassié

E’ palese che tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié non c’è una storia d’amore in atto. Infatti, nei primi giorni i due ragazzi erano molto uniti all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 ma ora il giovane nuotatore sta facendo di tutto per prendere le distanze della ragazza etiope.

Dopo i baci appassionati delle prime notti qualcosa si è rotto. Quando il conduttore del reality show in trasmissione mostrava le immagini delle coccole dei due gieffini, lui sembrava quasi a disagio, evidentemente non felice. In questo modo il pubblico ha intuito che l’interesse era solo a senso unico.

Il nuotatore non ha lo stesso interesse della principessina

E se in questi giorni Lulù Selassié ha speso delle parole al miele per Manuel Bortuzzo, quest’ultimo invece un po’ di sere fa si mostrato particolarmente frenato. “Direi che è meglio andarci con calma. Questa cosa è tanta roba, quindi voglio andarci piano davvero. Anche perché non vorrei creare illusioni. Quindi preferisco non correre“, ha dichiarato il nuotatore. Ad esempio, in questi primi giorni della settimana lui si è rifiutato un paio di volte di baciare Lulù.

Ad esempio, martedì la principessina si è avvicinata al coinquilino per coccolarlo e baciarlo e lui l’ha fermata così: “Occhio no, ti prego questa camicia costa tantissimo“. Mentre nella serata di mercoledì lei ha cercato di fare la stessa cosa ma il 22enne l’ha stoppata dicendole: “No, no, no non posso togliere il trucco. Ferma non posso togliere il rossetto che ho“.

Lulù bacia Manuel e lui si pulisce la bocca

Nonostante il rifiuto da pare di Manel Bortuzzo, alla fine Lulù Selassié è riuscita a dare un bacio a stampo al 22enne, che però immediatamente dopo si è pulito la bocca. Addirittura il giovane nuotatore avrebbe chiesto aiuto agli autori del Grande Fratello Vip 6 per uscire da questa storia: “Richieste disperate al confessionale: pare che Manuel abbia chiesto una mano a trovare un’uscita di emergenza dalla storia con Lulù. Paura di ferire o mancanza di coraggio?”.