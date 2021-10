Raffaella Fico accusa di razzismo Soleil Sorge: “Ha detto una cosa gravissima” (FOTO)

Raffaella Fico accusa Soleil Sorge di essere razzista

Nelle ultime ore al Grande Fratello Vip 6 la gieffina Raffaella Fico ha accusato di razzismo la compagna d’avventura Soleil Sorge. Il tutto è nato dopo una forte discussione Alex Belli e Samy Youssef che ha diviso in due la casa più spiata d’Italia.

Per cercare di riportare un po’ di serenità tra le due parti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha sbottato contro il gruppo dicendo: “Smettete di urlare come delle scimmie”. Un’affermazione che è stata decontestualizzata e successivamente l’ex di Mario Balotelli ha detto: “Soleil ha dato della scimmia ad Ainett e Samy”.

L’amaro sfogo della Gatta Nera al Grande Fratello Vip 6

“Urlate come delle scimmie, non si capisce niente!“, ha asserito Ainett Stephens rivolgendosi a Raffaella Fico, che ha minacciato di dire nella puntata del Grande Fratello Vip 6 che andrà in onda venerdì sera su Canale 5.

“Sono cose che non transigo, sono cose che non voglio sentire neanche per gioco. Dare della scimmia ad Ainett e Samy è razzismo. Ha pure preso in giro lui perché non sapeva delle parole in italiano“, ha tuonato la gieffina visibilmente infastidita e irritata.

Soleil Sorge ribadisce nuovamente di non essere razzista

Subito dopo, quando a Soleil Sorge è stato riportato tutto quello che era accaduto prima, l’ex fiamma di Luca Onestini ha provato a spiegarsi di nuovo. “Razzismo? Ma stiamo scherzando. Io l’ho detto nel contesto generale, mica riferito ad una persona. Anche Alex urlava, quindi mi riferivo a chi ha alzato la voce. Soprattutto ad Ainett perché era lei quella che urlava maggiormente, ma era un discorso generale”, ha tuonato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. In poche parole, per il popolo del web l’influencer è molto antipatica e piena di sé ma non credono assolutamente che sia razzista.