Valentina e Tommaso, spuntano retroscena assurdi di quando litigavano: “Lui dovrebbe far vedere i segni…” (FOTO)

Da quanto è avvenuto il primo confronto scontro tra Valentina e Tommaso al GF Vip la coppia è tornata in auge nel piccolo schermo. Malgrado il ragazzo fosse stato eliminato, lo scorso lunedì i due hanno avuto un nuovo confronto, a seguito del quale il pubblico si è spaccato in due.

Da un lato ci sono i fervidi sostenitori di Tommaso, i quali ritengono che il giovane sia troppo piccolo e immaturo per essere umiliato così in diretta tv. Gli altri, invece, sostengono Valentina, reputandola quasi una vittima. Ebbene, proprio chi appartiene a questa seconda categoria dovrebbe prestare attenzione a quanto emerso nelle ultime ore.

I retroscena tra Valentina e Tommaso

L’influencer Amedeo Venza ha parlato della questione sul suo profilo Instagram ed ha fatto emergere dei retroscena assurdi tra Valentina e Tommaso. Amedeo ha spiegato che i sostenitori della donna farebbero bene a rivalutare la questione in quanto lei non può certamente considerarsi la vittima di tutta questa storia. Lei ha sempre detto di aver vissuto una relazione molto complicata a causa dell’eccessiva gelosia del ragazzo.

La donna, infatti, pare non fosse libera di vestirsi come riteneva più opportuno, non poteva uscire con le amiche e molto altro. A quanto pare, però, è necessario ascoltare sempre anche l’altra campana. Eletti, infatti, non ha mai negato di avere un serio problema con la gelosia, ad ogni modo, in fondo sarebbe un ragazzo molto tranquillo. Venza, infatti, ha spiegato che, durante le discussioni avvenute tra i due in passato, il giovane fosse la parte “lesa”.

I presunti segni sulla pelle di Eletti

Nel suo sfogo, Amedeo ha, infatti, consigliato a Tommaso di mostrare a tutti i segni, ancora evidenti, presenti sul suo corpo a seguito delle discussioni avvenute con Valentina. Da queste parole, peraltro molto gravi, si è evinto che la dama pare fosse abbastanza aggressiva e violenta nei confronti del suo ex fidanzato durante i litigi. Questo, dunque, non farebbe affatto di lei una “vittima” quanto più una “carnefice”.

Ad ogni modo, almeno per il momento i due protagonisti non si sono ancora espressi sulla vicenda. Valentina è concentrata a smentire le recenti accuse mosse dal suo ex in merito ad un suo possibile avvicinamento con Fabrizio Corona. La donna, infatti, è stata avvistata con l’ex re dei paparazzi in alcune occasioni, pertanto, Tommaso l’ha accusata di essere “manipolata” da lui. Lei, però, ha smentito tutto.