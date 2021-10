GF Vip spoiler puntata di oggi, venerdì, il fidanzato di Francesca Cipriani la lascerà senza parole: “Chiamate il 118” (FOTO)

La puntata del GF Vip che andrà in onda venerdì 1 ottobre si prospetta davvero ricca di colpi di scena, soprattutto per Francesca Cipriani. La concorrente, infatti, riceverà una sorpresa inaspettata dal suo fidanzato.

Dopo quello che è accaduto in casa qualche giorno fa, a seguito del messaggio che Alessandro le ha gridato da fuori le quattro mura di Cinecittà, il giovane ho deciso di fare un passo in avanti. Considerando la reazione avuta dalla donna in tale occasione, quella di venerdì non potrà essere certamente da meno.

La sorpresa per Francesca Cipriani

Venerdì 1 ottobre andrà in onda una nuova puntata del GF Vip e, stando a quanto emerso dalle anticipazioni, Francesca Cipriani riceverà una splendida sorpresa. Il suo fidanzato è già andato fuori la casa del reality show a gridare il suo amore alla donna. Quest’ultima, nell’apprendere questo meraviglioso gesto da parte dell’uomo, è scoppiata in un pianto disperato ed ha avuto una crisi isterica. I motivi di tale reazione risiedono nel fatto che la protagonista è molto insicura di sé e teme sempre di essere abbandonata.

Ad ogni modo, nella prossima puntata del reality show, assisteremo ad un colpo di scena. Alessandro dovrebbe entrare nella casa più spiata d’Italia per fare una splendida dichiarazione d’amore alla sua donna. Nei giorni passati si vociferava addirittura di una possibile proposta di matrimonio in diretta. Sarà davvero così? Non ci resta che attendere la diretta per scoprirlo.

Gli altri spoiler della puntata di venerdì del GF Vip

Nel frattempo, però, gli utenti del web stanno cominciando ad immaginare quella che potrebbe essere la reazione di Francesca Cipriani nella puntata del GF Vip di venerdì. Se nell’udire da lontano la voce del suo compagno La donna ha reagito in quel modo, molti telespettatori non osano immaginare quale possa essere la sua reazione questa volta. L’influencer Amedeo Venza, infatti, ha esortato lo staff del programma a chiamare già da ora il pronto soccorso.

Non si esclude, infatti, che la concorrente possa reagire allo stesso modo, se non peggio, dell’altra volta. Durante la puntata, poi, pare saranno affrontati anche altri temi, come ad esempio le recenti dichiarazioni della ex fidanzata di Piero, il compagno di Raffaella Fico. Anche i gossip inerenti la professione di Gianmaria Antinolfi potrebbero essere affrontati e, eventualmente, chiariti dal diretto interessato.