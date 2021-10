GF Vip, Rita Rusic attacca Adriana Volpe: “E’ odiosa” (FOTO)

Rita Rusic e l’esperienza con Adriana Volpe al GF Vip 4

Come tutti ben sanno lunedì sera su Canale 5 è andato in onda il tanto atteso confronto-scontro tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, le due nuove opinioniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Questo confronto televisivo, però, avrebbe portato a galla vecchi rancori da parte di un’altra ex concorrente del reality show Mediaset, ovvero Rita Rusic. L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori è stata una compagna d’avventura di Adriana Volpe in occasione della quarta stagione. Anche durante quell’esperienza le due donne non se le mandarono certo a dire.

L’ex gieffina attacca la nuova opinionista del GF Vip 6

A distanza di qualche anno, dopo aver visto lo scontro televisivo con Sonia Bruganelli, attraverso il suo profilo Twitter Rita Rusic ha cinguettato così: “La Volpe è odiosa”. Per poi aggiungere anche: “La Volpe ha look very bagaglino… Ah ah ah e pettinatura da Rapunzel”.

Ovviamente tali dichiarazioni hanno diviso il popolo web a metà, una parte si è mostrata d’accordo con l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori mentre altri si sono schierati contro. (Continua dopo il post)

La volpe odiosa — rita rusic (@ritarusic) September 27, 2021

Rita Rusic contro Adriana Volpe

I tweet in questione sono stati postati mentre andava in onda la discussione tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip 6. Uno scontro dovuto a causa della foto che quest’ultima si è fatta con Giancarlo Magalli, acerrimo nemico dell’ex gieffina. Nei tweet, quindi, l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori avrebbe preso le parti di Lady Bonolis, affermando: “Bruganelli Forever“.

E a chi l’ha ripresa di non aver preso bene la scelta della Volpe come nuova opinionista del GF Vip 6, l’ex gieffina ha replicato in questo modo: “Sono scelte! Ma lei veramente parla sempre e solo di Magalli! E che palle. Mi rode che lei è un’opinionista che di opinioni non ne ha una intelligente”.