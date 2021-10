Il Paradiso delle signore anticipazioni 4 ottobre: Vittorio pentito? Salvatore fa una scoperta

Le anticipazioni della puntata di lunedì 4 ottobre del Paradiso delle signore rivelano che Vittorio comincerà a mostrare i primi segni di pentimento a seguito della scelta presa su Flora. Il direttore dello shopping center, forse, ha agito in modo troppo affrettato.

Nel frattempo, i sospetti di Adelaide sulla nuova arrivata cominceranno a diventare sempre più forti. Salvatore, invece, deciderà di fare un passo indietro nei confronti di Anna, anche se i suoi sentimenti resteranno invariati.

Il pentimento di Vittorio al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 4 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che le liti tra Agnese e Flora cominceranno a turbare la serenità del grande magazzino. Questo clima di malumore comincerà a far nascere dei sospetti e dei dubbi in Vittorio. Il direttore, infatti, rimuginerà sulla sua scelta e comincerà a credere di aver agito in modo improprio e forse troppo affrettato nel momento in cui ha assegnato alla figlia di Achille Ravasi l’incarico di stilista del magazzino.

Adelaide, dal canto suo, continuerà a nutrire dei forti sospetti nei confronti di Flora. La contessa ha scoperto che la ragazza è in possesso di una lettera scritta da suo padre prima di morire. La cosa, chiaramente, non farà dormire sonni tranquilli ad Adelaide. Per tale motivo, la donna comincerà a fare delle indagini allo scopo di venire a capo della questione e capire cosa ci sia scritto davvero all’interno di quella missiva.

Anticipazioni 4 ottobre: la scoperta di Salvatore

Su di un altro versante, poi, nella puntata del 4 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che Salvatore si mostrerà alquanto deluso dalla reazione di Anna al suo regalo. Il giovane Amato, allora, deciderà di fare un passo indietro in modo da evitare di compromettere ulteriormente la situazione. Ad ogni modo, i suoi sentimenti e sensazioni verso di lei continueranno a restate uguali.

Da quando è stato assunto da Umberto, Ezio diventerà un frequentatore fisso e assiduo del Paradiso e la cosa non farà certamente piacere a Gloria. La donna non saprà più come fare per nascondersi da lui. Dopo aver appreso del suo interesse per un’altra donna, infatti, la protagonista verrà colta dallo sconforto e proverà a trovare in Armando una spalla su cui piangere e un uomo al quale confidarsi. Salvatore, infine, scoprirà di avere una passione in comune con Anna, pertanto, escogiterà un piano per tornare a corteggiarla.