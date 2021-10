Alba Parietti si scaglia contro i giudici di Tale e quale show: “Ha detto una cosa peggiore di fai schifo…” (VIDEO)

Nel corso di una recente diretta su Facebook Alba Parietti si è scagliata duramente contro i giudici di Tale e quale show. Nel suo mirino ci sono finiti, soprattutto, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

Loretta Goggi, invece, è stata salvata dai giudizi negativi della concorrente. Ad ogni modo, scopriamo nel dettaglio tutto quello che ha detto.

L’attacco di Alba contro i giudici di Tale e quale show

Venerdì scorso, Alba Parietti ha imitato Damiano dei Maneskin ed ha dato luogo ad un’esibizione fortemente criticata dai giudici di Tale e quale show. I più severi nei suoi confronti sono stati Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello ed è stato proprio a loro che la donna si è rivolta durante la diretta Facebook. La concorrente ha commentato la sua ultima esibizione ed ha detto di essere assolutamente consapevole di non essersi minimamente avvicinata al cantante originale.

Ad ogni modo, questa è una cosa del tutto normale in quanto lei ha 60 anni ed ha imitato un ragazzo di 20, che tra le altre cose ha una voce davvero pazzesca. Pertanto, la sua esibizione doveva essere vista come una sorta di parodia. I giudizi di alcuni giudici, dunque, sono stati un po’ troppo severi. In particolare, Malgioglio è stato reputato eccessivamente critico, in quanto avrebbe da ridire anche su Aretha Franklin se ne avesse l’opportunità.

La Parietti asfalta Panariello

Per quanto riguarda Panariello, invece, la donna è stata molto più pungente. Nello specifico, Alba ha detto di essere rimasta molto male per il fatto che il giudice non le abbia detto chiaro e tondo che la sua esibizione gli avesse fatto schifo. Chiedersi, invece, per quale ragione le fosse stato affidato un pezzo così difficile, invece, è stato come un voler demolire completamente la sua esibizione.

Alba Parietti, dunque, ha esortato i giudici di Tale e quale show, in particolare Giorgio, ad essere più schietti e di non nascondersi dietro parole fintamente perbeniste. Su Loretta Goggi, invece, la showgirl ha avuto solo parole positive. La Parietti l’ha reputata una donna davvero in gamba, una grande professionista che riesce sempre a dire le parole giuste. I suoi giudizi, infatti, sono oggettivi ed imparziali e riescono a risultare sempre calzanti e, soprattutto, gentili. Dopo queste dichiarazioni, dunque, non ci resta che attendere la puntata di venerdì per scoprire come replicheranno i diretti interessati.