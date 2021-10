Esce il primo libro su Uomini e Donne, Raffaella Mennoia: “Ecco i retroscena del programma” data d’uscita e costo (FOTO)

La caporedattrice di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia, ha appena annunciato il lancio del primo libro ufficiale incentrato sul talk show pomeridiano. L’autrice di tale romanzo è proprio la collaboratrice storica di Maria De Filippi.

Attraverso dei contenuti pubblicati su Instagram, la donna ha fatto delle interessanti confessioni su ciò che chi acquisterà il libro troverà. Scopriamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Gli spoiler sul primo libro su Uomini e Donne

Raffaella Mennoia ha annunciato il lancio del suo primo libro dedicato a Uomini e Donne. Il titolo del libro è: “Cupido spostati”. La copertina ha uno sfondo azzurro e nel mezzo c’è un granchio rosso a forma di cuore. Nella parte bassa, poi, c’è la foto dell’autrice con la descrizione di quale sia il suo lavoro. Raffaella, oltre ad essere la caporedattrice di Uomini e Donne, è anche una fedele collaboratrice di Maria De Filippi da moltissimi anni. La donna, infatti, gestisce lo staff di quasi tutti i programmi della conduttrice di Canale 5.

Ad ogni modo, tornando al libro. l’autrice ha spiegato che si tratta di un romanzo, al cui centro c’è naturalmente l’amore. Il filo conduttore di tutta la narrazione sarà, naturalmente, il talk show pomeridiano. Nello specifico, la donna ha ribadito che quest’opera è volta a raccontare quello che accade dietro le quinte della trasmissione da un punto di vista decisamente atipico, ovvero, il suo.

Data di uscita, costo e altri dettagli

Il libro su Uomini e Donne non è ancora online, tuttavia, è possibile prenotarsi per un pre-ordine. In molti lo stanno già facendo in quanto si sono detti entusiasti di questa novità. La più emozionata, chiaramente, è la Mennoia, la quale ha detto di essere così in fibrillazione al punto da voler svelare già il finale ai suoi fan. La protagonista, poi, ha lasciato intendere che nel testo sono presenti anche dei riferimenti ad alcuni esponenti del parterre.

La donna, infatti, ha detto che, leggendo il libro, qualcuno potrebbe sentirsi chiamato in causa. Il post in questione è stato inondato di commenti, molti provenienti dai protagonisti che fanno, o hanno fatto, parte del programma. Tra di essi ci sono Gemma Galgani, Roberta Di Padua, Davide Basolo e molti altri. Il libro è disponibile su Amazon al costo di 16,90 euro in formato normale, mentre a 11,99 in formato Kindle. La data di uscita, invece, è fissata al 21 ottobre 2021.