Uomini e Donne anticipazioni oggi: sorprese per Gemma, Andrea Nicole prende una decisione?

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che Gemma si accomoderà nuovamente al centro dello studio. La dama bianca di Canale 5 sarà pronta a rimettersi nuovamente in gioco con un cavaliere nuovo.

Per quanto riguarda il trono classico, invece, Andrea Nicole sarà tra due fuochi. La ragazza è invaghita di due suoi corteggiatori, pertanto, che cosa farà? Prenderà una decisione in merito?

Anticipazioni puntata di oggi: Gemma volta pagina

Secondo le anticipazioni della puntata di oggi, venerdì 1 ottobre, di Uomini e Donne, dovrebbe andare in onda la prima parte della registrazione effettuata il giorno 7 settembre. Come ogni inizio di registrazione, quindi, si parlerà come sempre di Gemma Galgani. Se fino a questo momento la dama aveva lamentato la carenza di corteggiatori, da oggi in poi si cambierà musica. La dama, infatti, pare sia pronta a cimentarsi nella conoscenza di un nuovo spasimante.

Il loro rapporto, però, verrà continuamente ostacolato da Tina Cipollari, la quale non farà altro che sminuire la sua rivale intimorendo tutti gli uomini che proveranno a rapportarsi a lei. Ida, invece, sta proseguendo la conoscenza di Marcello e, a quanto pare, il loro sembra essere un rapporto esclusivo. Nella puntata di ieri, infatti, la dama ha ricevuto le avances di un nuovo cavaliere, ma ha deciso di rifiutare in quanto interessata solo ad approfondire la conoscenza di Marcello.

Nicole indecisa a Uomini e Donne

Per quanto riguarda il trono classico, invece, le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che se ne parlerà poco. In quella di ieri, la conduttrice ha informato il pubblico del fatto che Roberta avesse mandato via tutti i suoi corteggiatori, pertanto, ne sono arrivati dei nuovi. Bisognerà attendere un po’ di tempo, dunque, per capire come procederanno le cose tra loro.

Andrea Nicole, invece, sarà molto confusa. La tronista si sta trovando molto bene con Ciprian, tuttavia, nell’ultima esterna ha visto anche un ragazzo nuovo di nome Gabrio. Anche con quest’ultimo si è venuta a creare una certa sintonia, specie perché entrambi hanno un passato alquanto burrascoso e pieno di dolori. Con chi dei due avrò preferito uscire stavolta Nicole? La tronista si sarà finalmente sbilanciata nei confronti di uno piuttosto che di un altro? Non ci resta che attendere per scoprirlo.