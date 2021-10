Amedeo Goria potrebbe diventare di nuovo papà, la sua fidanzata sarebbe incinta (FOTO)

Vera Miales è incinta? Le foto sospette

Ebbene sì, Amedeo Goria potrebbe presto diventare padre per la terza volta perché la sua giovane compagna, ovvero la modella Vera Miales, forse starebbe aspettando un bambino. A condividere gli scatti in questione che mostrano la ragazza con un abito super aderente bianco mentre butta la spazzatura sotto casa è stato il sito FanPage.

Quest’ultimo, infatti, ha fatto sapere di aver ricevuto le foto per email con la seguente didascalia: “Vera Miales è incinta di Amedeo Goria o solo un po’ fuori forma?“. Visto che queste immagini sono state date al portale gratuitamente, si ipotizza che a realizzare queste foto non sia stato un fotografo, bensì una persona qualunque che avrebbe notato la Miales e l’avrebbe immortalata con il proprio cellulare.

La modella non conferma e nemmeno smentisce il rumor

Sul portale di FanPage sono state pubblicate ben 15 foto e sono state realizzate da vicino e mostrano Vera Miales con un pancino sospetto, messo in mostra dalla classica posa da donna incinta. Ovvero con le mani poggiate sui reni come se facesse fatica per il bambino dentro il grembo.

A quel punto la redazione del sito ha immediatamente chiamato la compagna di Amedeo Goria che però ha preferito non rilasciare dichiarazioni in tal senso ma nello stesso tempo non ha smentito l'indiscrezione.

Le precedenti dichiarazioni di Vera Miales

La scorsa estate, intervistata sempre dal portale web FanPage, la modella Vera Miales ha parlato di una sua eventuale gravidanza. “Non ho detto ad Amedeo di volere un figlio da lui. Ho avuto un ritardo e l’ho messo in guardia. Gli ho detto di stare attento perché se fossi rimasta incinta avrei tenuto il bambino. Sono contraria all’aborto. Amedeo mi ha detto che non se la sente di fare il papà a questa età. Tutto qui. Stiamo insieme da poco più di sei mesi, ancora non si parla di figli. Io sto lavorando e lui è appena andato in pensione, ci stiamo godendo il momento”, ha dichiarato la fidanzata di Amedeo Goria.