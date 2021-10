Ainett Stephens e tutte le altre gieffine contro Soleil: “Se non la puniranno loro ci penseremo noi”

Tutte contro Soleil Sorge

Dopo un paio di settimane di tranquillità, ora all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 è momento di strategie, liti e coalizioni. Negli ultimi giorni, dopo che Soleil Sorge ha detto questo frase: “smettetela di urlare come scimmie” ha scatenato un vero e proprio putiferio e si è beccata della razzista da quasi tutti gli inquilini della casa più spiata d’Italia.

L’ex volto di Uomini e Donne si è scusata, ma le sue scuse non sono state accettate dal resto del gruppo, facendo scoppiare una nuova discussione. Ainett Stephens ha detto di non credere all’influencer: “Sei intelligente e la tua intenzione era razzista. Non fare la regina che il feudalesimo è finito. In puntata tirerò fuori tutto a modo mio vedrai“.

Ainett Stephens e le altre gieffine contro Soleil Sorge

Tutte le donne del Grande Fratello Vip 6 si sono schierata contro Soleil. Di recete le gieffine si sono riunite in bagno ed hanno mosso pesanti accuse nei confronti dell’ex volto di Uomini e Donne.

Manila Nazzaro si è schierata dalla parte di Ainett Stephens e Raffaella Fico, dicendo loro: “Noi siamo andate da lei come delle guerriere, ma è stato inutile, non capisce. Io e Jo siamo dalla tua parte Ainett, da quella di Jessica, Clarissa, Lulù e Pia la figlia di Raffaella“. Anche Francesca Cipriani ha detto la sua: “Erano scuse non sentite. Preferisco non averle che averle false. Mi sento presa in giro. Ha mentito. Che poi secondo voi erano lacrime vere quelle? Ma dai è palese che ha recitato“.

Le dichiarazioni di Raffaella Fico

Raffaella Fico al Grande Fratello Vip 6 ha addirittura tirato in ballo delle presunte offese fatte alla sua famiglia. “Ragazzi mi ha detto bye b**ch. Capite? Doveva essere ripresa subito, è una parolaccia. E ha continuato ad offendermi anche prima, ha detto che sono maleducata. Dicendomi così ha offeso gravemente la mia famiglia, il mio passato. So io come mi hanno cresciuto i miei e i sacrifici che hanno fatto. Gli italiani stanno vedendo tranquille“. Qualcuno ha anche detto: “Punirla? Se non ci penseranno loro, lo faremo noi“, ha tuonato l’ex di Mario Balotelli.