Uomini e Donne, Joele beccato in atteggiamenti intimi con una ragazza dopo essere stato cacciato dal talk (FOTO)

In queste ore è apparsa sul web una segnalazione piuttosto interessante che riguarda l’ormai ex tronista di Uomini e Donne Joele. Il ragazzo è stato cacciato dal programma nel corso della registrazione di domenica 27 settembre.

Il motivo risiede nel fatto che il giovane ha provato a mettersi d’accordo con la corteggiatrice Ilaria per incontrarla all’oscuro della redazione del programma. Ad ogni modo, pare che dopo questo avvenimento, Milan sia stato beccato in dolce compagnia.

La segnalazione su Joele dopo essere stato cacciato dal programma

L’influencer Amedeo Venza ha riportato una grave segnalazione su Joele, ex tronista di Uomini e Donne. Nello specifico, un utente di Instagram ha detto di aver beccato il giovane fuori ad un locale in compagnia di una ragazza mora. L’autrice della segnalazione ha detto di aver notato che tra i due ci fosse una bella intesa, sta di fatto che non facevano altro che stuzzicarsi e sussurrarsi cose all’orecchio. Tale utente ha dichiarato che era seduta al tavolo di fianco a quello dell’ex tronista e, a causa della troppa vicinanza, non ha potuto fare una foto.

Per tale motivo, non è stato possibile reperire una prova dettagliata di quanto dichiarato. Ad ogni modo, la persona che ha diffuso questo gossip è apparsa alquanto sicura delle sue dichiarazioni, sta di fatto che ha aggiunto anche altri dettagli. Nello specifico, ha detto che la ragazza che accompagnava Joele fosse davvero molto bella ed affascinante. Tuttavia, in assenza di prove concrete non possiamo dare per certa la notizia. (Continua dopo la foto)

Cosa è accaduto a Uomini e Donne

In ogni caso, non risulta troppo difficile credere a questa segnalazione su Joele dopo quello che è accaduto a Uomini e Donne. Il ragazzo, infatti, ha giocato in modo molto sporco nei confronti della redazione. Durante un ballo con la corteggiatrice Ilaria, infatti, ha cominciato a sussurrargli delle cose all’orecchio credendo che i microfoni fossero spenti. In particolar modo, le ha chiesto di seguire un suo amico su Instagram in modo che si sarebbero potuti sentire e frequentare di nascosto.

La ragazza, intanto, nel corso di un’intervista ha difeso il ragazzo dicendo che abbia agito in buona fede, pertanto, è stato frainteso. Ad ogni modo, a nulla sono servite queste parole in quanto Maria De Filippi e tutto il suo staff sono apparsi assolutamente intransigenti. Joele, infatti, ha dovuto lasciare immediatamente il programma e adesso siamo in attesa di scoprire chi sia il sostituto.