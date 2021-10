Giorgio Manetti duro attacco contro Uomini e Donne: “Non ci tornerei mai perché…”

In questi giorni si è molto parlato di un possibile ritorno di Giorgio Manetti alla corte di Maria De Filippi a Uomini e Donne. Diverse persone erano convinte che il famoso “gabbiano” sarebbe tornato in studio per corteggiare Isabella Ricci.

A chiarire come stiano realmente le cose è stato il diretto interessato, il quale ha spiegato che non ha nessuna intenzione di mettere piede nella trasmissione. I motivi celati dietro questa scelta risiedono in una perdita di credibilità del talk show. Scopriamo cosa è emerso.

Giorgio non tornerà a Uomini e Donne

Giorgio Manetti ha rilasciato un’intervista in cui ha svelato se tornerà o meno a Uomini e Donne. Il cavaliere ha sempre mostrato un certo interesse per Isabella Ricci, dama considerata davvero elegante e di classe. Proprio per tale ragione, si era ipotizzato che l’uomo potesse decidere di tornare all’interno della trasmissione proprio per conoscerla. Giorgio, però, ha smentito tutto. Il cavaliere ha detto di reputare la Ricci una donna davvero affascinante, tuttavia, non ha nessuna intenzione di tornare in studio per frequentarla.

Con queste parole categoriche, dunque, il gabbiano ha spento definitivamente le speranze dei fan i quali si sarebbero divertiti molto ad assistere alla reazione di Gemma dinanzi questo ipotetico ritorno. La Galgani, infatti, è stata legata a Giorgio per diverso tempo e, al contempo, è molto ostile ad Isabella. Per tale ragione, l’eventuale ritorno del cavaliere avrebbe sicuramente sollevato parecchie dinamiche.

Il duro attacco di Manetti

Ebbene, è proprio questo il motivo che spinge Giorgio Manetti a rifiutare di tornare a Uomini e Donne. Il talk show di Maria De Filippi, infatti, secondo il suo punto di vista, si è trasformato in un teatrino. L’amore, che dovrebbe essere al centro di tutto, emerge davvero di rado. Adesso, infatti, l’interesse di tutti sembra essere maggiormente dirottato verso il gossip, le discussioni e i litigi.

Tutti questi fattori, dunque, spingono il protagonista a negare categoricamente un suo possibile ritorno. A Giorgio, infatti, non è mai piaciuto assistere a dinamiche di questo tempo, a maggior ragione nel momento in cui si è trovato coinvolto, suo malgrado. Pertanto, anche se apprezza molto Isabella, al punto da rimanerne addirittura affascinato, questa love story sembra destinata a non avere alcun luogo. Non ci resta che attendere per vedere se l’uomo cambierà mai idea.