GF Vip, Manuel Bortuzzo e Soleil Sorge flirtano: “Mi emoziono, sei bellissima” la reazione di Lulù (FOTO)

Al GF Vip si sta venendo a creare una bella intesa tra Manuel Bortuzzo e Soleil Sorge. I due, infatti, nelle ultime ore hanno cominciato a flirtare sotto gli occhi di tutti, specie quelli di Lulù.

La principessa, infatti, ha notato tutto ed ha cominciato a mostrarsi particolarmente gelosa. Scopriamo nel dettaglio che cosa sta succedendo in queste ore nella casa più spiata d’Italia.

L’allontanamento tra Manuel e Lulù

Le dinamiche cominciano a diventare sempre più interessanti nella casa del GF Vip, gli equilibri si stanno spezzando e i veri caratteri stanno venendo gradualmente fuori. Nelle ore appena trascorse, infatti, sono accaduti degli avvenimenti degni di nota che hanno generato la nascita di una specie di triangolo amoroso. Al centro dell’attenzione ci sono Manuel Bortuzzo, Lulù e Soleil Sorge. I primi due hanno cominciato ad avere le prime discussioni.

In particolar modo, la principessa si sente su di una lunghezza d’onda differente rispetto al ragazzo. Diversi sono stati gli episodi in cui il nuotatore ha dato dimostrazione di non essere molto preso dalla ragazza. Ieri, ad esempio, ha fatto il giro del web una clip in cui il giovane si è pulito la bocca dopo aver ricevuto un bacio dalla dama. Ad ogni modo, a rendere ancora più animata la situazione ci ha pensato Soleil.

Bortuzzo flirta con Soleil Sorge

Quest’ultima ha iniziato a comportarsi in modo piuttosto ammiccante nei confronti di Manuel. Durante una cena, ad esempio, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha offerto un cucchiaio della sua zuppa al nuotatore facendo letteralmente infuriare Lulù. Quest’ultima, infatti, in quel momento non ha detto nulla, tuttavia, in seguito ha preso in disparte il ragazzo per parlargli. In tale occasione, Lulù ha esortato Manuel Bortuzzo a smetterla di dare corda a Soleil Sorge in quanto lei lo provoca.

Secondo la principessa, dunque, la giovane starebbe facendo di tutto per stuzzicare il coinquilino e, a quanto pare, starebbe riuscendo alla grande nel suo intento. Dopo alcune ore, infatti, Manuel ha completamente ignorato la sfuriata di Lulù ed ha fatto delle battute ammiccanti nei confronti dell’altra coinquilina. Nello specifico le ha detto di essere alquanto emozionato quanto la guarda in quanto è bellissima. Questo comportamento ha fatto infuriare ancora di più Lulù, la quale pare lo abbia trascinato via.