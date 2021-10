Tommaso Eletti a Uomini e Donne? Lui risponde: “Ci andrei a una sola condizione…” sul web è caos

Tommaso Eletti ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato molto a lungo della sua esperienza al GF Vip e poi ha fatto anche delle confessioni che riguardano Uomini e Donne. Nello specifico, al giovane è stato chiesto se prenderebbe parte al programma e se gli è mai stato proposto realmente.

La sua risposta, però, ha lasciato tutti senza parole, in quanto ha ammesso che parteciperebbe al talk show di Canale 5 solo ad una condizione. Scopriamo di quale si tratta.

La condizione di Tommaso per andare a Uomini e Donne

Nel corso di una recente intervista, Tommaso Eletti ha parlato dell’eventualità di prendere parte a Uomini e Donne. Il giovane ha detto che non sa se questo tipo di esperienza possa piacergli. Preferirebbe molto di più partecipare all’Isola dei famosi, in quanto è un ragazzo parecchio avventuroso e sportivo che ama stare in mezzo alla natura. Ad ogni modo, una proposta ufficiale da parte dello staff di Maria De Filippi non è mai arrivata.

Se questo dovesse accadere, lui ci dovrebbe pensare a lungo prima di accettare. In seguito, Tommaso ha rivelato che alla fine accetterebbe di partecipare solo nel caso in cui gli venisse offerta un’ingente somma di denaro. Le sue parole hanno lasciato tutti senza parole, specie in virtù del fatto che nessun tronista o corteggiatore percepisce uno “stipendio” per stare in studio.

Eletti su Temptation Island e GF Vip

Dopo aver sganciato questa bomba su Uomini e Donne, che certamente non avrà fatto piacere allo staff di Maria De Filippi, Tommaso Eletti ha tirato in ballo anche Temptation Island. In particolare, ha rivelato di essersi pentito di esserci andato con la speranza di risolvere un problema. Ad ogni modo, tale esperienza gli è servita molto per capire delle cose su Valentina. Su quest’ultima, poi, ha rivelato di non avere alcuna voglia di continuare a parlare di lei dandole credito.

Lo scopo della donna, infatti, sarebbe solo quello di avere visibilità e di entrare nella casa del GF Vip come concorrente. Sull’esperienza nel reality show, infine, Eletti ha detto di essere felice di aver partecipato in quanto aveva voglia di riscattarsi. Nello specifico, voleva “ripulire” la sua immagine dopo quanto accaduto a Temptation Island e, secondo il suo punto di vista, ci è riuscito. Ma il pubblico non la pensa allo stesso modo dato che al primo televoto lo ha mandato a casa.