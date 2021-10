Oroscopo 2 ottobre 2021: Gemelli favoriti in amore, Sagittario verso una svolta

Secondo l’Oroscopo del 2 ottobre, i nati sotto il segno dei Gemelli possono fare passi avanti in amore. Pe i Sagittario c’è una svolta in arrivo, mentre gli Acquario recuperano nella coppia. Piccole tensioni per Capricorno.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Oggi sono favoriti i nuovi incontri. Se siete single, quindi, è il momento di mettersi in gioco e di uscire il più possibile. Per quanto riguarda le faccende professionali, invece, è il momento di ricaricarsi un po’ con calma e tranquillità.

Toro. In questo periodo vi conviene essere piuttosto cauti nel relazionarvi con il prossimo, specie con le persone a cui tenete in particolar modo. Potreste dare delle risposte alquanto acide, pertanto, è sempre opportuno contare fino a 10 prima di esplodere.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 2 ottobre vi invitano ad insistere dal punto di vista dei sentimenti. Se avete da poco intrapreso una relazione, è opportuno darsi da fare e continuare a lottare. Questo è un ottimo momento per consolidare i rapporti e dare luogo a qualcosa di importante.

Cancro. In questo periodo potrebbe nascere qualche piccolo alterco in famiglia a causa di questioni puramente burocratiche e finanziarie. Cercate di non fare sprechi e di agire in modo assennato e lungimirante. In amore dovete essere calmi e sinceri.

Leone. I nati sotto questo segno potrebbero trovarsi faccia a faccia con una situazione proveniente dal passato. Alcuni fantasmi potrebbero ritornare e creare un po’ di sgomento nella vostra vita. Cercate di agire con cautela per non mandare all’aria tutto ciò che avete costruito.

Vergine. Coloro i quali sono alla ricerca di un cambiamento, dovrebbero darsi da fare per far sì che avvenga. Ricordate che nulla piove dal cielo e ogni cosa va conquistata per essere ottenuta. Anche dal punto di vista dei rapporti di coppia sono gradite le novità.

Previsioni astrali 2 ottobre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Periodo florido per quanto riguarda il lavoro. Se state affrontando delle sfide, contate maggiormente su voi stessi e non vi sminuite. Per quanto riguarda i rapporti di coppia, invece, Venere torna favorevole, pertanto, sono favoriti i chiarimenti.

Scorpione. In questo momento è importante prendere delle decisione. Se nascono conflitti sul lavoro chiedetevi se ne vale davvero la pena. Stessa cosa deve essere fatta anche per quanto riguarda le faccende di cuore. Non trascinate oltremodo situazioni compromesse.

Sagittario. Perdere del tempo non è certamente una cosa che i nati sotto questo segno amano fare. L’Oroscopo del 2 ottobre, infatti, denota una certa risolutezza nelle vostre azioni. Ad ogni modo, attenzione a non ferire i sentimenti altrui.

Capricorno. Le coppie stabili potrebbero vedere un po’ tremare la terra sotto i piedi. Dal punto di vista delle relazioni nuove, invece, ci sono buone notizie in arrivo. Sul lavoro non dovete mai perdere la concentrazione, specie se lavorate a contatto con il pubblico.

Acquario. Una svolta importante sta per colpire la vostra vita. Se siete in procinto di compiere un grande passo, sia professionale sia personale, questo è il momento giusto per andare avanti senza remore. Spesso vi soffermate troppo su ciò che pensano gli altri, fregatevene.

Pesci. Buon momento per quanto riguarda le faccende di cuore. Ad ogni modo, cercate di non compiere passi affrettati. Sul lavoro dovete essere pazienti. Se siete in attesa di un cambiamento o di una promozione sarà necessario attendere tempi migliori.