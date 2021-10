Elisa Isoardi, bollente bacio in bocca: smascherata a Ostia, il suo nuovo lui (FOTO)

Elisa Isoardi innamorata? Il bacio sibillino

In settimana Elisa Isoardi è tornata a far parlare di sé dopo essere sparita dai radar una volta terminata la sua esperienza a L’Isola dei Famosi 2021. La conduttrice cuneese è stata paparazzata mentre baciava l’imprenditore Alessandro Di Paolo nella località marittima di Ostia. Una vera e propria sorpresa dato che la professionista piemontese si era detta single fino a qualche tempo fa.

I due sono stati pizzicati dai fotografi del magazine Oggi mentre erano impegnati ad assistere alla partita di calcio dell’Ostiamare, squadra che milita in Serie D e il cui presidente è Roberto, ovvero il padre di Alessandro.

La conduttrice insieme ad Alessandro Di Paolo

Dunque, dopo questa foto rubata si parla di un ritorno di fiamma, dato che Elisa Isoardi e Alessandro Di Paolo avevano già vissuto una relazione sentimentale qualche tempo fa. Una storia d’amore nata dopo che l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi 15 ha chiuso con il leader della Lega Nord, Matteo Salvini.

Con Di Paolo, invece, il rapporto era terminato all’incirca un anno fa. “È finita perché i tempi non erano maturi”, aveva detto l’ex padrona di casa de La prova del cuoco. Sul fronte lavorativo, invece, la professionista piemontese continua a rimanere in attesa di uno spazio per lei in televisione. (Continua dopo la foto)

Elisa Isoardi disoccupata dopo L’Isola dei Famosi 2021

Dopo quasi vent’anni di carriera in Rai, a La Prova del Cuoco, e dopo aver partecipato a Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi ha deciso di partire per l’Honduras per buttarsi a capofitto in una nuova avventura, quella dell’Isola dei Famosi 15, il reality show condotto da Ilary Blasi e che poi è stato vinto dallo Youtuber napoletano Awed.

Secondo alcune voci che circolavano in rete un po’ di tempo fa, dietro al sì alla trasmissione di Canale 5 ci sarebbe stato una sorta di accordo tra la conduttrice cuneese e Mediaset per altri progetti relativi al piccolo schermo. Per il momento, però, le cose sono andate diversamente.