Uomini e Donne, Ida Platano rivela la cattiveria di Tina Cipollari: “Volevo lasciare lo studio”

Ida Platano contro Tina Cipollari

Sembra proprio che le critiche di Tina Cipollari non toccano per niente Ida Platano, che anche in questa stagione si è detta pronta a trovare l’amore al Trono over di Uomini e Donne. Di fronte alla storica opinionista frusinate che ha detto di non vedere di buon occhio i suoi percorsi in trasmissione, lei ha ammesso che le viene da sorridere, dato che la vamp ha avuto modo di conoscere alcune cose di lei.

“Ed erano lati di una donna persa, insicura, che si leccava le ferite e cercava di risalire”, ha raccontato la dama bresciana in una recente intervista concessa al Magazine del dating show. Ora spera che la collega di Gianni Sperti possa vedere una Ida più forte, che riesca a farla ricredere.

La sua intenzione di lasciare Uomini e Donne e poi il ripensamento

A infastidire Ida Platano sono gli attacchi continui da parte di Tina Cipollari contro Gemma Galgani, sua cara amica da quando ha partecipato per la prima volta al Trono over di Uomini e Donne. L’ultima volta che la dama piemontese è stata attaccata, la parrucchiera bresciana, come ha confessato lei stessa la Magazine di U&D, in un primo momento ha pensato di lasciare lo studio.

Poi, però, ha cambiato idea per evitare che aumentassero le tensioni. “La nostra amicizia è solida indipendentemente dal fatto che io la difenda o meno”, ha spiegato l’ex compagna di Riccardo Guarnieri.

Ida Platano e la frequentazione con Marcello Messina

Intervistata da Uomini e Donne Magazine, parlando del suo percorso al Trono over, poi, Ida Platano ha fatto sapere che spera di trovare in Marcello Messina, il cavaliere che sta conoscendo da qualche settimana, quello che cerca in un uomo.

Con lui, infatti, è scattato immediatamente qualcosa. In ogni caso, la dama bresciana cercherà di proteggere sé stessa e di frenarsi per evitare di ricadere negli stessi errori fatti in passato. Il suo obiettivo adesso è solo uno: uscire dal dating show di Maria De Filippi con un amore folle.