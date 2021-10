La redazione di Uomini e Donne interviene sulla rottura tra Sossio e Ursula: svelato un brutto gesto di Aruta

Nell’ultimo numero di Uomini e Donne Magazine, uscito venerdì 1 ottobre, la redazione del programma ha intervistato Ursula Bennardo per permetterle di parlare della rottura con Sossio Aruta. Dato che i due protagonisti si sono conosciuti all’interno del programma, lo staff di Maria De Filippi ha ritenuto opportuno intervenire.

Da tale intervista sono emersi alcuni retroscena inediti in merito agli innumerevoli litigi che hanno spinto la coppia ad interrompere il loro rapporto. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

Le confessioni della produzione di Uomini e Donne

Ursula Bernardo ha rilasciato un’intervista alla produzione di Uomini e Donne in cui ha raccontato i retroscena della rottura con Sossio. Lo staff ci ha tenuto a precisare che fosse a conoscenza di quanto stesse accadendo già da tempo. Tuttavia, allo scopo di tutelare la coppia, non avevano mai affrontato la questione. Adesso, però, è sembrato opportuno fare un po’ di chiarezza. Durante il dibattito, La dama ha spiegato che gli ultimi mesi si sono rivelati piuttosto difficili dal punto di vista della vita di coppia.

I due, infatti, litigavano spesso. Il diverbio più acceso è avvenuto i primi di settembre. Ursula ha raccontato che in casa vigeva un clima di silenzio che non riusciva a sopportare, pertanto, ha esortato il suo compagno ad andare via. Nel corso della discussione, poi, l’ex calciatore ha compiuto un gesto davvero umiliante per la Bennardo e questa è la causa della riluttanza della donna nei suoi confronti.

Il brutto gesto di Sossio verso Ursula

Nello specifico, la donna ha rivelato che spesso erano soliti parlare di matrimonio. Nel momento in cui questo argomento saltava fuori, però, Sossio si comportava spesso in modo evasivo. Durante questa fatidica discussione, quando la dama ha tirato in ballo la questione, il cavaliere ha avuto una reazione estrema, ovvero, ha fatto le valigie e se n’è andato. Nel corso dell’intervista con la redazione di Uomini e Donne, Ursula ha rivelato che ritiene il gesto di Sossio una sorta di provocazione.

Proprio per questo non riesce a soprassedere a quanto accaduto. Ancora oggi, tra le Instagram Stories di Ursula, infatti, la dama dichiara di non essere sicura di riconciliarsi con il suo compagno. Nel frattempo, però, sul web in molti stanno attaccando la coppia in quanto ritengono che la loro separazione sia stata studiata a tavolino. In precedenza, infatti, Ursula aveva rivelato che non avrebbe mai parlato di questa vicenda ai giornali, ma così non è stato.