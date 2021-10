Uomini e Donne spoiler puntata lunedì 4 ottobre: Armando show, troniste in difficoltà

Gli spoiler della puntata di lunedì 4 ottobre di Uomini e Donne rivelano che al trono over ci saranno parecchie discussioni, specie a causa di Armando. Il cavaliere sta conoscendo una dama, con cui, però, non mancano i battibecchi.

Al trono classico, invece, vedremo che le due troniste donne saranno parecchio in difficoltà in quanto incerte su alcuni corteggiatori. Joele, invece, continuerà ad essere molto taciturno e Matteo irruento. Vediamo tutti i dettagli.

Spoiler lunedì: litigi al trono classico

Nel corso dell’ultimo appuntamento di Uomini e Donne la puntata si è conclusa con Ida e Marcello a centro studio e gli spoiler di quella di lunedì rivelano che i due continueranno ad essere freddi. Quella che sembrava essere una meravigliosa storia d’amore, infatti, si sta gradualmente spegnendo a causa di alcuni diverbi verificatisi durante un’esterna. I due, infatti, si sono un po’ allontanati in quanto lui ha accusato la Platano di essere un po’ troppo distante, pertanto, i due sono tornati al loro posto in modo freddo.

Lunedì, invece, vedremo che l’attenzione ricadrà su Armando. Quest’ultimo sta conoscendo una dama della quale sembra molto preso. Ad ogni modo, tra i due non mancheranno le discussioni. Lei, infatti, non tollererà alcuni comportamenti assunti dal cavaliere nei confronti di altre dame del parterre. Gli animi, poi, verranno infiammati anche da Gianni e Tina che proprio non riescono a digerire il napoletano.

Le troniste di Uomini e Donne indecise

Per quanto riguarda il trono classico, invece, gli spoiler della puntata di lunedì rivelano che le due troniste saranno piuttosto confuse. Andrea Nicole sta uscendo con due ragazzi, Ciprian e Gabrio. Con entrambi si è trovata molto bene e questo le sta generando molta confusione. Durante la puntata, infatti, vedremo che la dama si sbilancerà e rivelerà quale sia la sua preferenza.

Indecisa, ma per motivi ben diversi, sarà Roberta. Quest’ultima, infatti, sembra non essere rimasta colpita da nessun ragazzo. In una precedente puntata Maria De Filippi ha fatto scendere nuovi corteggiatori, pertanto, non ci resta che attendere per vedere quali saranno le novità. I troni degli uomini, invece, saranno più tranquilli. Specie quello di Joele non si sta rivelando affatto entusiasmante. Il ragazzo, infatti, non sembra realmente interessato a nessuna corteggiatrice, sta di fatto che in molte puntate non si è neppure parlato di lui. Sarà lo stesso anche stavolta?