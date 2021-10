Belen Rodriguez beccata in strada così: “Burina, schiaffo alla miseria” (FOTO)

Belen Rodriguez al centro delle critiche: il motivo

Dopo un periodo di stallo Belen Rodriguez è tornata a far parlare di sé. A innescare la miccia stavolta sono state le sue borse di lusso che la conduttrice di Tu sì que vales ha voluto mettere appositamente in bella mostra sui social.

Tutto è iniziato quando la modella argentina ha condiviso uno scatto delle sue borse da viaggio, in occasione di una partenza per un luogo ancora non conosciuto ai follower. Si tratta di un trolley Louis Vuitton in tela del costo di 3050 euro e questo ha provocato una serie di polemiche. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

La soubrette mostra le sue borse da viaggio: è polemica

Oltre al trolley citato prima, nella foto in questione si vede pure una borsa birkin di Hermes, il cui valore non è facilmente identificabile. Nonostante ciò si tratta di una cifra non inferiore a 15 mila euro. A corredo dello scatto Belen Rodriguez ha scritto solo questa breve didascalia: “In viaggio”.

I numerosi seguaci della soubrette sudamericana sono rimasti colpiti dall’immagine e dalle borse della loro beniamina. E così si sono scatenati con i commenti, ovviamente non tutti positivi. Se da una parte il popolo social ha ammirato il suo stile e la sue eleganza, dall’altra c’è chi ha avuto dei termini abbastanza pesanti per la conduttrice Mediaset. (Continua dopo il post)

La reazione del popolo social

Qualcuno, infatti, sotto la foto incriminata postata su Instagram ha puntato il dito contro Belen Rodriguez per aver ostentato per l’ennesima volta la sua ricchezza. “Burina”, ha scritto un utente social. Un altro invece: “Uno schiaffo alla povertà”.

E ancora: “Qualcuno mi spieghi il significato di questo foto”, “Buffona arricchita”, “Pensa a chi non può permetterselo”. Al momento, da parte della diretta interessata non è giunta nessuna replica a queste feroci critiche.