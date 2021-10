Cristiano Malgioglio contro Alba Parietti: “Deve andare dritta all’inferno”

Cristiano Malgioglio boccia la performance di Alba Parietti

In occasione della terza puntata di Tale e Quale Show 2021 Cristiano Malgioglio è tornato ad attaccare senza mezzi termini Alba Parietti. Infatti, in quell’occasione la soubrette piemontese ha imitato Patty Pravo.

Il cantautore siciliano ha utilizzato delle parole di fuoco, senza alcun sconto: “Io domani devo andare da un cardiologo per farmi fare un elettrocardiogramma. Tutto per colpa di questa esibizione. E poi se io fossi Patty Pravo domani ti andrei a denunciare. Lasciami parlare, questo è un mio parere”, ha tuonato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha detto l’ex gieffino alla madre di Francesco Oppini.

Lo sfogo del paroliere catanese

Ma lo sfogo di Cristiano Malgioglio a Tale e Quale Show 2021 non è terminato qui. “Ci troviamo davanti a un personaggio straordinario e posso dire quello che penso davvero?! E allora fatemelo dire che non mi è piaciuta. Il concetto è che domani l’andrei a denunciare subito se fossi Patty. Lei ha cantato Il Paradiso, ma per me deve andare dritta all’inferno“, ha dichiarato il paroliere siciliano.

Qualche giorno fa. il giurato dello show di Rai Uno e Alba Parietti erano tornati a litigare quando quest’ultima ha imitato Damiano dei Maneskin con una performance molto discutibile, in senso negativo.

Loretta Goggi fa i complimenti ad Alba Parietti

Gli altri giudici di Tale e Quale Show sono stati più clementi. Ad esempio Loretta Goggi ha fatto i complimenti ad Alba Parietti, dicendole: “Devo fare i complimenti ad Alba Parietti perché ha fatto un bellissimo lavoro. A me è piaciuta molto stasera. Mi è piaciuto tanto anche il trucco che ti hanno fatto. Le truccatrici sono state davvero bravissime, come sempre ovviamente. Quindi brava sia per la somiglianza estetica che vocale. Quando ti lasci un po’ pitturare perché non ci sono molte protesi il risultato è positivo. Sulla voce e l’imitazione sei promossa“.