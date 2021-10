Oroscopo 3 ottobre 2021, classifica: Vergine troppo timorosi, novità per Scorpione

Le previsioni dell’oroscopo del 3 ottobre 2021 vedono gli Acquario primeggiare in classifica. I nati sotto il segno del Leone vivranno ottimi momenti dal punto di vista della vita di coppia, mentre per gli Scorpione sono in arrivo delle novità.

Oroscopo primi sei segni

1 Acquario. La vostra vita sta per subire un enorme cambiamento. Inizialmente potreste fare un po’ di fatica ad abituarvi alle novità, tuttavia, poco per volta ne sarete grati. In amore sta per cominciare per voi un periodo estremamente fortunato.

2 Gemelli. L’Oroscopo del giorno ottobre denota una domenica piuttosto rilassata. Cercate di dedicare gran parte del vostro tempo alle persone care e non vi nascondete. Sul lavoro potrebbe aprirsi qualche interessante novità a breve.

3 Leone. Buon momento per quanto riguarda i rapporti di coppia. Ase siete tra due fuochi prendete una decisione quanto prima. La fortuna gira dalla vostra parte per quanto riguarda gli affari, pertanto, se state pensando di cimentarvi in un nuovo progetto non esitate.

4 Sagittario. Le stelle vi invitano a prendere una decisione. In amore siete stati un po’ indecisi negli ultimi giorni, ma a partire da oggi ci saranno delle novità. Non siate troppo rigidi nel dare certi giudizi e apritevi di più nelle relazioni.

5 Scorpione. Interessanti risvolti sul fronte professionale. Oggi, però, sentite il bisogno di trascorrere la giornata in compagnia delle persone care. Non prendete decisioni affrettate e, soprattutto, evitate i colpi di testa in questo periodo.

6 Ariete. Giornata piena di sorprese. La mattinata potrebbe cominciare un po’ a rilento ed è questo il motivo per il quale i nati sotto questo segno guadagnano una posizione di metà classifica. A partire dal pomeriggio, però, ci sarà un bel miglioramento. Dedicatevi un po’ di più alle vostre passioni.

Previsioni astrali 3 ottobre ultimi sei segni

7 Bilancia. Cercate di dare il giusto peso alle situazioni. Evitate di impelagarvi in questioni che non vi riguardano, specie per quanto riguarda il lavoro. Dal punto di vista sentimentale, invece. È importante guardare avanti senza voltarsi mai alle spalle.

8 Vergine. Non siate timorosi nei rapporti di coppia. Ottobre è un mese molto importante per quanto riguarda le storie d’amore per i nati sotto questo segno, quindi, cercate di puntar tutto su Cupido. Sul lavoro, invece, potrebbe nascere qualche malumore, mantenete la calma.

9 Capricorno. Le previsioni dell’oroscopo del 3 ottobre invitano i nati sotto questo segno a non trarre subito delle conclusioni affrettate. Cercate di contare fino a 100 prima di dare una risposta impulsiva. Sul lavoro dovete fare un po’ di ordine e liberarvi delle cose superflue.

10 Pesci. L’amore a volte non basta. Nella vita esistono casi in cui è necessario staccarsi da un rapporto anche se si ama. Spesso subentrano delle circostanze per le quali è necessario agire con maggiore razionalità. Sul lavoro siete un po’ contrariati dal giudizio delle altre persone.

11 Cancro. Non prendete decisioni affrettate in amore. In questi giorni potrebbero nascere delle discussioni e la cosa potrebbe rivelarsi piuttosto scocciante. Cercate di pensare alle cose che hanno davvero un valore nella vita e soffermatevi di meno sulle frivolezze.

12 Toro. Oggi siete piuttosto distratti. In famiglia questo potrebbe portare alla nascita di qualche problema. Per quanto riguarda i rapporti di coppia, invece, meglio non essere irruenti. Sul lavoro è importante mantenere un profilo professionale, sempre.