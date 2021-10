Clarissa Selassié attacca Soleil: “Ho perdonato chi mi ha picchiata e molestata, ma lei no”

Tutte le gieffine contro Soleil Sorge

Purtroppo non c’è stato nessun chiarimento nella puntata del Grande Fratello Vip 6 andata in onda venerdì scorso su Canale 5. Gran parte delle inquiline della casa più spiata d’Italia volevano la squalifica di Soleil Sorge e non l’hanno ottenuta.

Oltre ad Ainett Stephens, Francesca Cipriani e Raffaella Fico, ad essere molto arrabbiata per questa situazione anche Clarissa Selassié, che la notte ha rivelato perché non ha perdonato l’ex volto di Uomini e Donne. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha dichiarato la principessina di origini etiopi.

Clarissa si confessa con Nicola Pisu

Mentre era in giardino con Nicola Pisu, la gieffina Clarissa Selassié ha rivelato di non credere assolutamente al pentimento di Soleil Sorge. La principessa ha detto di non essere scema, di conseguenza non si fa prendere in giuro da lei.

“Se poi altri le credono ok, ma io ho le idee chiare. Adesso che è stata resa immune nuovamente dobbiamo forse leccarle il c**o? Io ho perdonato di tutto, chi mi ha menato, chi mi ha praticamente molestato, insultato, io ho perdonato tutto dalla vita anche chi è stato razzista con me. Ma perché il perdono nasce quando c’è il pentimento dal cuore. Questa persona non era pentita dal cuore e quindi non la perdono. Nicola io so che a te Soleil piace, quindi cercherai sempre di vederla in positivo. Sappiamo che ti sta simpatica e non vuoi esporti”, ha tuonato la gieffina.

Clarissa Selassié e la strategia contro Soleil Sorge

Qualche giorno fa, prima che al Grande Fratello Vip 6 scoppiasse la polemica sulla frase di Soleil Sorge: “ridete come delle scimmie”, la principessina Clarissa Selassié ha messo in guardia anche sua sorella Jessica.

“Non andare contro di lei davanti a tutti. Perché Soleil è più forte di noi in questo gioco. E lei ci sbatterà fuori se ci scontriamo con lei. Le persone qui fanno le amicone con lei, falla pure tu. Lo dico per te. Io non voglio uscire. Non diamo la soddisfazione alla gente che ci odia. Aspettiamo che sia lei a dimostrarsi per quello che è“, ha dichiarato la ragazza.