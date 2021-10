Dayane Mello: Le Iene si recano in Brasile per tirarla fuori da La Fazenda (VIDEO)

La molestia ai danni di Dayane Mello

Come tutti ben sanno qualche giorno fa la modella brasiliana Dayane Mello a La Fazenda l’hanno molestata e con molta probabilità anche stuprata. Sembra strano ma l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 questo non lo sa.

Gli autori del reality show sudamericano si sono limitati a squalificare Nego Do Borel, il cantante rapper che l’ha toccata più volte contro la sua volontà sotto l’occhio vigile delle telecamere, ma le ragioni per il quale è stato allontanato dal programma nessun concorrente ne è a conoscenza. nemmeno la diretta interessata che ha subìto la molestia.

A La Fazenda non sanno perché Nego Do Borel lo hanno squalificato

I concorrenti de La Fazenda sono a conoscenza che il rapper Nego Do Borel lo hanno squalificato per aver infranto il regolamento, senza però sapere nello specifico cosa ha fatto all’interno del reality show.

La stessa Dayane Mello è abbastanza confusa a riguardo, visto che quando l’hanno molestata e palpata contro la sua volontà era ubriaca e di conseguenza non ricorda assolutamente nulla.

Dayane Mello, Le Iene volano in Brasile

Per tale ragione l’inviata de Le Iene Roberta Rei si è recata fino in Brasile, per cercare di mettersi in contatto con Dayane Mello ed informarla di quello che è successo realmente a La Fazenda. E in caso anche aiutarla ad abbandonare il reality show sudamericano.

“Ciao, sono a San Paolo in Brasile e questa è La Fazenda, la sede del reality. Noi siamo qui perché abbiamo provato a contattare in tutti i modi Record Tv, ma nessuno ci ha voluto rispondere. E quindi ci proviamo così. Noi vogliamo sapere se Dayane sta bene e se l’hanno davvero informata di quanto accaduto e se voglia o meno restare ancora nella Fazenda. Siamo disposti a fare di tutto pur di parlarle: entrare nella fattoria, parlarle attraverso uno schermo… Qualsiasi cosa purché lei sappia che in Italia ci sono tantissime persone preoccupate per lei”, ha detto la donna nel video che è stato condiviso dai canali social della trasmissione di Italia 1.