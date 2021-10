Tommaso Eletti a Uomini e Donne? “Ci andrei solo se mi pagassero bene”

Tommaso Eletti da Temptation Island al GF Vip 6

Dopo la sua breve ma intensa partecipazione all’ultima edizione di Temptation Island che ha provocato più di una polemica, il 20enne Tommaso Eletti ha accettato di partecipare alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Come il reality show mariano, la permanenza del giovane romano nella casa più spiata d’Italia è stata breve.

Infatti è stato il primo concorrente in assoluto ad uscire dopo il televoto. La sua storia d’amore con Valentina Nulli Augusti, già finita ai tempi del programma targato Fascino, ha portato ad altri confronti avvenuti proprio davanti alla telecamere del GF Vip 6, che non hanno però cambiato la situazione tra lui e la sua ex.

Il 20enne romano parla della sua eliminazione dal GF Vip 6

Addirittura, pare che Valentina Nulli Augusti sta facendo la quarantena per entrare a tutti gli effetti all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 come concorrente ufficiale. Nel frattempo, in merito alla sua eliminazione dal reality show di Canale 5, Tommaso Eletti in una recente intervista concessa al portale web SuperGuida TV ha detto la sua.

“Mi aspettavo di essere eliminato perché fuori c’è molta gente che è invidiosa e che mi odia. Molti sono rimasti fermi all’esperienza di Temptation Island”, ha confessato il 20enne romano che nella casa di Cinecittà ha mostrato un certo interesse per Soleil Sorge.

Tommaso Eletti a Uomini e Donne? La sua risposta

Subito dopo il giornalista di SuperGuida TV ha chiesto a Tommaso Eletti di commentare i rumors legati ad una sua possibile partecipazione a Uomini e Donne, lo storico dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. A quel punto il diretto interessato ha detto che al momento non avrebbe ricevuto nessuna proposta, ma che comunque sarebbe più propenso a partecipare ad un programma come l’Isola dei Famosi.

Ma non è finita qui, perché sempre in merito alla trasmissione mariana, l’ex gieffino ha riferito: “Non ho bisogno di andare in un programma per trovarmi una ragazza. Se mi dovessero chiamare per andare a Uomini e Donne ci andrei solo se mi pagassero bene”.