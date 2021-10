Uomini e Donne: Tina Cipollari rivela di essere di nuovo fidanzata e fa una richiesta a Maria De Filippi

Tina Cipollari litiga di nuovo con Gemma Galgani

Venerdì scorso 1° ottobre, in occasione dell’ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne l’opinionista Tina Cipollari ha avuto l’ennesimo scontro verbale con la sua acerrima nemica Gemma Galgani. Ricordiamo che la dama torinese dopo ben dodici anni di permanenza al Trono over è ancora alla ricerca dell’anima gemella.

Dopo che la collega di Gianni Sperti ha portato i saluti di Giorgio Manetti, ex cavaliere ed ex fiamma della 71enne, a Isabella Ricci, la piemontese si è innervosita parecchio. Nel dettaglio è finita per fare delle pesanti insinuazioni sulla situazione sentimentale attuale della vamp frusinate. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto in puntata.

La vamp fa chiarezza sulla sua vita privata

Nelle ultime settimane, infatti, in rete si erano diffuse numerose indiscrezioni legate a presunti problemi sentimentali che coinvolgevano Tina Cipollari. In poche parole la storica opinionista frusinate e il suo compagno Vincenzo Ferrara si sono lasciati dopo anni di fidanzamento.

Proprio la collega di Gianni Sperti ha voluto dunque chiarire il tutto in trasmissione, davanti a milioni di telespettatori. “Maria, lo posso annunciare in questo studio: va benissimo perché mi sono nuovamente fidanzata. La relazione a cui lei si riferisce non è finita da pochi giorni, da molto tempo, e io nel frattempo mi sto rifacendo una vita con un altro uomo”, ha dichiarato la Cipollari rivolgendosi alla De Filippi.

La strana proposta di Tina Cipollari a Maria De Filippi

Ma non è finita qui. Sempre nella medesima puntata di Uomini e Donne Tina Cipollari ha fatto una richiesta diretta alla padrona di casa Maria De Filippi. “Se tu me lo permetterai, ti voglio chiedere un favore. Se posso presentare il mio nuovo fidanzato in questo studio”, ha detto la vamp frusinate. La conduttrice pavese si è mostrata molto favorevole all’idea dell’opinionista. Dunque, molto preso con molta probabilità vedremo Tina col nuovo fidanzato a U&D. Staremo a vedere.