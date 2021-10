Rita Dalla Chiesa clamorosa su Barbara Palombelli: “Non riesco a guardarla”

Barbara Palombelli ospite a Verissimo

Sabato pomeriggio, nel primo dei due appuntamenti settimanali di Verissimo tra i vari ospiti di Silvia Toffanin c’era Barbara Palombelli. La storica conduttrice di Forum nelle ultime settimane è finita al centro delle polemiche per alcune sue dichiarazioni sulla violenza sulle donne.

In collegamento da Roma, la giornalista capitolina ha rispostato in modo onesto e senza filtri alle varie domande che le ha posto la padrona di casa del rotocalco pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset. La conduttrice del tribunale televisivo ha detto la sua a tutto campo, compreso l’argomento citato prima sul femminicidio.

Le scuse della giornalista romana

“Quando un giornalista non riesce a farsi capire deve scusarsi e io l’ho fatto, ma io credo che i principi e la libertà di pensiero debbano essere difesi. Io so difendermi ma giovani ragazze e ragazzi sono massacrati da queste aggressioni simile alla mia. Estrapolare un particolare dalla vita di una persona e montarci un caso è qualcosa che mi ha ferito. Io sono serena, ma quello che mi è successo deve far riflettere”, ha spiegato Barbara Palombelli in collegamento da Roma con Verissimo di Silvia Toffanin.

Per poi continuare così: “Oggi direi che del femminicidio mi interessa sapere il prima, se queste donne possono cambiare il loro destino e quello del loro compagno, visto che molte di queste persone si tolgono la vita”, ha rimarcato la conduttrice di Forum.

Le dichiarazioni di Rita Dalla Chiesa su Barbara Palombelli

Quindi, Silvia Toffanin le ha voluto fare una sorpresa facendole sentire delle recenti dichiarazioni di Rita Dalla Chiesa. Barbara Palombelli infatti ha confessato di ammirarla tantissimo, salvo poi essere raggiunta da un messaggio in cui la giornalista di Casoria le ha spiegato che, ancora, non riesce a seguire Forum, la sua vecchia trasmissione.

“Capisco sia ancora molto legata al programma, io sono entrata dopo che lei accettò una proposta di La7. Sono entrata a casa sua, ma il fatto che lei mi voglia ancora tanto bene mi fa veramente piacere”, ha commentato la conduttrice romana.