Manuel Bortuzzo: Lulù le impedisce di dormire con Montano. Il web sbotta: “Finge malori”

Manuel Bortuzzo mette le cose in chiaro con Lulù Selassiè

Venerdì scorso, in occasione della nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 c’è stato il tanto atteso ritorno di Aldo Montano che è stato accolto con grande entusiasmo da Manuel Bortuzzo. Il 22enne ha ribadito la voglia di continuare a conoscere Lulù Selassiè, ma anche di aver bisogno dei propri spazi da passare con gli altri inquilini della casa di Cinecittà.

In confessionale, il nuotatore ha rivelato al conduttore Alfonso Signorini di voler dormire con schermidore dicendo, poi, la propria decisione alla principessina etiope. La ragazza, che si trovava in giardino con Manila Nazzaro, ha ammesso di esserci rimasta molto male, ma ha certa comunque ad andare avanti.

Il 22enne vuole tornare a dormire con Aldo Montano

Prima di andare a dormire in un letto differente, Lulù e Manuel Bortuzzo si sono concessi un momento di intimità in camera da letto. Il 22enne in quell’occasione ha ribadito la sua voglia di conoscerla ancora, ma di volerlo fare con calma e senza correre per evitare che entrambi restino scottati o delusi da questa situazione che si è venuta a creare al Grande Fratello Vip 6.

Dopo una lunga conversazione, baci e abbracci, il nuotatore ha raggiunto Aldo Montano in giardino e proprio in quel momento che, secondo il popolo social, la Selassiè si sarebbe mossa per impedire al ragazzo di dormire con il campione olimpico. In che modo?

Il piano di Lulù fa arrabbiare il popolo del web

Secondo a quanto riportato da alcuni utenti Twitter, Lulù Selassiè, per evitare di dover lasciare il posto nel letto al fianco di Manuel Bortuzzo ad Aldo Montano, avrebbe in primis finto di dormire. Successivamente avrebbe detto di non sentirsi bene rimanendo così a letto con il 22enne.

Lo schermidore, così, ha dormito con Gianmaria Antinolfi mentre Clarissa, Jessica e Sophie Codegoni hanno dormito in tre in un letto. Ma il gesto di Lulù ha fatto arrabbiare di non poco il popolo social che ha chiesto immediatamente dei provvedimenti nei suoi confronti e si augura che il nuotatore metta le cose in chiaro una volta e per tutte. Ci riuscirà? Staremo a vedere.