Oroscopo 4 ottobre 2021: Ariete in preda alle emozioni, Pesci liberatevi dai pregiudizi

Le previsioni dell’oroscopo del 4 ottobre esortano i Pesci a liberarsi dei pregiudizi. I Gemelli devono essere più sinceri, mentre gli Ariete sono in preda alle emozioni.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata intensa per le emozioni. Siete in balia dei sentimenti in questo periodo, quindi potrebbe essere piuttosto difficile riuscire a prendere delle decisioni importanti. Sul lavoro dovete esse concentrati e non perdervi in chiacchiere.

Toro. L’Oroscopo del giorno 4 ottobre invita i nati sotto questo segno a tentare il tutto per tutto in amore. Questo è un periodo alquanto fortunato, pertanto, se volete dichiaravi fatelo adesso che siete favoriti. Anche sul lavoro la vostra opinione conterà parecchio.

Gemelli. La cosa importante in amore è essere sinceri. Spesso tendete a nascondere la verità per paura di ferire, ma questa non è una cosa giusta da fare. Meglio una brutta verità che una bella bugia.

Cancro. Buon momento per quanto riguarda i rapporti di coppia. Se non sapete esattamente in che direzione andare dal punto di vista professionale, invece, è meglio che vi fermiate un attimo e riflettiate sulle giuste scelte da prendere.

Leone. Le previsioni astrali denotano una giornata un po’ turbolenta dal punto di vista dei rapporti di coppia. Se avete delle questioni in sospeso è importante fare chiarezza e capire in che direzione andare. Avere il piede in due scarpe non vi ripagherà, soprattutto in questo periodo.

Vergine. Le stelle vi invitano ad essere un po’ più attivi dal punto di vista sentimentale. Se siete rimasti in attesa di una risposta in campo professionale fino a questo momento, adesso è il momento di agire.

Previsioni 4 ottobre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siete svegli e intelligenti sul lavoro. Ad ogni modo, è importante mantenere sempre alto il livello di umiltà. Non esagerate con il partner se non è d’accordo con voi su certi argomenti. Non tutti devono necessariamente pensarla come voi.

Scorpione. Le previsioni dell’oroscopo del 4 ottobre 2021 esorta i nati sotto questo segno ad essere più decisi. Spesso tendete a tergiversare su certi argomenti, ma questo non farà altro che rendere la vostra posizione sempre in bilico.

Sagittario. Il tempismo è un fattore cruciale in certi casi e questo è uno di essi. Sul lavoro dovrete essere molto abili ad arrivare per primi a certe soluzione. In amore, invece, continuate ad inseguire i vostri sogni e non permettete a nessuno di ostacolarli.

Capricorno. Buon momento per le emozioni. Dopo alcuni giorni un po’ burrascosi, adesso tutto andrà per il meglio. Il modo migliore per risolvere certe questioni in sospeso è quello di parlare e confrontarsi in modo pacifico e intelligente.

Acquario. Dal punto di vista delle emozioni vi sentite piuttosto appagati. In campo sentimentale state vivendo un momento di grande soddisfazione, potete tirare finalmente un sospiro di sollievo dopo tanto tempo.

Pesci. Le stelle vi esortano a mantenere la calma. Ogni obiettivo potrà essere raggiunto solo ed esclusivamente lottando fino in fondo. In amore dovete essere un po’ meno rigidi e, soprattutto, liberatevi dei pregiudizi.