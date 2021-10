Manila Nazzaro si lascia scappare: “Come una mongoloide”, ma niente squalifica

Manila Nazzaro al centro delle polemiche al GF Vip 6

Recentemente l’ex Miss Italia Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip 6 si è lasciata scappare un vocabolo che ha fatto arrabbiare non poco il pubblico del reality show di Canale 5, ma anche il popolo del web.

Su Twitter, ad esempio, numerosi telespettatori hanno condiviso il filmato in questione di un momento estrapolato dalla diretta nella casa più spiata d’Italia. Un momento durante il quale la gieffina ha portato avanti una conversazione con la compagna d’avventura Miriana Trevisan. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto nel loft di Cinecittà.

L’ex Miss Italia si lascia scappare la parola ‘mongoloide’

La conversazione tra le due concorrenti del Grande Fratello Vip 6 è davvero banale. Infatti, Manila Nazzaro e Miriana Trevisan stavano discutendo di accessori per i capelli, quando ad un certo punto l’ex Miss Italia ha detto: “Ho dimenticato gli elastici trasparenti, quelli per le acconciature, come una mongoloide, che stupida”. Sarebbe il vocabolo “mongoloide” quello incriminato dal popolo del web. Ricordiamo che n termine medico quella parola identifica le persone affette dalla sindrome di Down.

Manila Nazzaro non verrà squalificata: il motivo

A quanto pare, però, è più che certo che Manila Nazzaro non verrà squalificata dal Grande Fratello Vip 6 per la parola incriminata. In primis perché la gieffina era rivolta a sé stessa e non ad un altro inquilino della casa più spiata d’Italia. Ma anche perché il nuovo regolamento del reality show di Canale 5 prevede che vengano valutate le intenzioni più che le parole estrapolate dal loro contesto.

“Ora ogni caso sarà valutato in base al principio che non è la parola che offende, ma l’intenzione. Non significa Liberi tutti ma se una parola nel contesto non è offensiva, non va stigmatizzata. Le bestemmie però saranno sempre punite”, aveva detto giorni fa il conduttore Alfonso Signorini prima che iniziasse la sesta edizione del GF Vip.