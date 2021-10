Il Paradiso delle Signore: stravolto l’orario di messa in onda

Brutte notizie per i fan della soap opera

Un cambio d’orario imprevisto e inaspettato per Il Paradiso delle signore, nella giornata di lunedì 4 ottobre. La Rai, infatti, ha deciso di stravolgere l’ora iniziando la puntata a partire dalle 14:00.

Come si apprende dalla Guida tv di Raiplay, lunedì prossimo il palinsesto di Rai1 lascerà spazio all’edizione speciale del Tg1 incentrata sulle Elezioni Amministrative. Nel dettaglio salteranno i programmi del daytime del pomeriggio di Rai1 condotti da Serena Bortone e Alberto Matano.

Il Paradiso delle Signore subisce una variazione di programma

Oggi è un altro giorno e La vita in diretta lunedì 4 ottobre non andranno in onda. Al loro posto sarà trasmesso uno speciale sulle elezioni. Quello che più interessa ai telespettatori, però, è la messa in onda de Il paradiso delle signore, che come già anticipato in precedenza cambierà orario e terrà compagnia ai telespettatori di Rai1 dalle 14.00 alle 14.50.

Grazie alle anticipazioni possiamo svelare cosa vedremo nell’appuntamento in questione e gli spoiler confermano grandi colpi di scena. Adelaide vuole scoprire cosa c’è scritto nella lettera che Achille Ravasi ha lasciato alla figlia Flora.

Ezio, invece, da quando frequenta il grande magazzino per lavoro ha messo in crisi Gloria.Salvatore, infine fa un passo indietro con Anna, ma è sempre intenzionato a corteggiarla e si rende conto di avere molte passioni da condividere con lei.

Intanto, possiamo dire che dopo lo spavento per la possibile chiusura del set, la soap opera continua a riscuotere un grande successo. Dopo sei anni di vari cambi d'orario la rete ha deciso di trasmetterla il primo pomeriggio e gli ascolti pare premiano a pieno tale decisione.

Intanto, possiamo dire che dopo lo spavento per la possibile chiusura del set, la soap opera continua a riscuotere un grande successo. Dopo sei anni di vari cambi d’orario la rete ha deciso di trasmetterla il primo pomeriggio e gli ascolti pare premiano a pieno tale decisione.

Il Paradiso delle signore è ispirato al romanzo che porta lo stesso nome scritto da Emile Zola. Nel libro si parla di un magazzino situato a Milano tra gli anni cinquanta e sessanta, dove tuttavia è esistito davvero.