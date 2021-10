Uomini e Donne, segnalazione su un corteggiatore di Roberta: scoppia un putiferio (FOTO)

In queste ore sul web è spuntata una segnalazione molto pesante che riguarda un corteggiatore di Uomini e Donne presente al trono di Roberta. Il diretto interessato è Luca Salatino, il quale pare sia stato avvistato in compagnia di un’altra donna.

Il gossip sembra avere un ampio margine di verità in quanto è stata più di una persona a fornire la sua testimonianza. Inoltre, a rendere ancora più credibile il tutto ci sono anche delle immagini. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo.

La segnalazione sul corteggiatore di Roberta

Il trono di Roberta non si sta rivelando particolarmente interessante. La dama non sembra essere rimasta colpita da nessuno dei suoi corteggiatori, pertanto, ha deciso di mandare tutti via. La conduttrice, allora, ha provveduto a far scendere nuovi ragazzi, i quali hanno detto di essere pronti e disposti a corteggiarla. Tra i nuovi arrivati alla corte di Roberta c’è il corteggiatore Luca sul quale, però, è appena sopraggiunta una segnalazione da alcuni telespettatori di Uomini e Donne.

Alcune fan del programma, infatti, hanno contattato l’influencer Deianira Marzano dicendole di aver beccato il ragazzo in questione in compagnia di una ragazza. A rendere ancora più veritiero il gossip ci sono delle foto. La persona in questione, infatti, ha provveduto a girare a Deianira delle immagini in cui si vede che il giovane e la ragazza sono molto complici. I due si trovano all’interno di un ristorante e sembrano essere molto in sintonia.

Scoppia il caos a Uomini e Donne

Successivamente, poi, anche un’altra persona ha dichiarato di avere una segnalazione sul corteggiatore di Roberta a Uomini e Donne. Tale utente ha riportato esattamente lo stesso gossip citato pocanzi. Due indizi, dunque, hanno sempre fatto una prova, pertanto, tutti sono convinti che il giovane sia, in realtà, fidanzato e sia nel talk show pomeridiano solo per visibilità. (Continua dopo le foto)

Come la prenderà, dunque, la tronista e tutto lo staff del programma. Sabato 2 e domenica 3 ottobre si sono effettuate delle nuove registrazioni di Uomini e Donne e la caporedattrice Raffaella Mennoia ha detto che sono accadute delle cose inaspettate. Che la dama si stesse riferendo proprio al fatto che Luca possa essere stato sgamato e messo con le spalle al muro? Non ci resta che attendere per vedere effettivamente come si sia evoluta la vicenda.