Ursula Bennardo commette un reato? Lei rivela: “È tutto in mano agli avvocati” ecco cosa è successo (FOTO)

In questi giorni Ursula Bennardo è finita al centro dei gossip a causa di quanto accaduto con Sossio e, a quanto pare, sembrerebbe aver commesso anche un “reato”. La donna si è scagliata contro alcuni utenti del web per alcune parole diffamatorie mosse da diversi influencer.

Nello sfogarsi, però, la donna ha commesso un piccolo errore. Gli utenti più accaniti hanno notato quanto accaduto ed hanno immediatamente provveduto a dire alla donna che stesse commettendo un’azione poco lecita. Vediamo cosa è successo.

Il “reato” di Ursula Bennardo

Ursula Bennardo è stata accusata di aver commesso un reato. La donna si sta sfogando molto con i fan in questi giorni in quanto molte persone la stanno accusando di aver inventato la rottura con Sossio Aruta. Secondo il punto di vista di molti utenti, infatti, i due avrebbero inscenato tutta questa storia solo per riavere i riflettori puntati addosso. Entrambi hanno sempre smentito, specie la Bennardo. Proprio durante uno dei video chiacchiere con i fan, però, la protagonista ha commesso un illecito.

Nel dettaglio, ha parlato al telefono mentre era alla guida e dal video in questione si è evinto anche che non avesse la cintura di scurezza. Per questo motivo, molte persone l’hanno accusata di aver commesso un atto del tutto sbagliato. Quando un utente in particolare ha fatto notare la cosa all’ex dama di Uomini e Donne, quest’ultima ha reagito malissimo ed ha bloccato la persona in questione. (Continua dopo la foto)

La dama passa a vie legali

Successivamente, poi, Ursula Bennardo ha detto che un reato è ben altro. Secondo lei, infatti, diffamare, offendere e mortificare pubblicamente un altro individuo è un atto del tutto illecito. Proprio per questo motivo, ha deciso di rivolgersi immediatamente agli avvocati per far sì che la questione venga risolta nelle sedi opportune. Il principale destinatario di questi attacchi è stato l’influencer Amedeo Venza.

Quest’ultimo, infatti, è stato accusato di aver agito in modo sconsiderato nei confronti di Ursula. Amedeo, dal canto suo, non ha esitato a replicare e si è difeso dicendo che ogni cittadino è libero di manifestare la sua opinione su un personaggio pubblico. Quando Sossio e Ursula si sono esposti raccontando i retroscena del loro rapporto, ognuno ha potuto esprimere il suo giudizio e fare, se necessario, anche delle insinuazioni.