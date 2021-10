Uomini e Donne anticipazioni: Tina lancia un secchio d’acqua a Gemma, nessun nuovo tronista

Nuova registrazione di Uomini e Donne

Nonostante un mese ha preso il via la nuova edizione di Uomini e Donne, la 26esima, continuano le stesse litigate tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. La storica opinionista frusinate e la dama torinese non riescono proprio a tollerarsi.

Durante l’ultima registrazione che si è effettuata domenica pomeriggio presso lo studio 6 del centro Elios di Roma. Pare addirittura che sia volato un altro secchio pieno d’acqua. Se gli spoiler fossero confermati, non sarebbe la prima volta che la vamp compie un gesto del genere nei confronti della 71enne piemontese.

Tina fa un altro gavettone e Gemma

Stando gli spoiler forniti in rete dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, ma anche il portale web Blasting News si legge che nello studio di Uomini e Donne è accaduto di tutto, soprattutto durante il Trono over.

“La registrazione di U&D del 3 ottobre è stata ricca di novità e colpi di scena per il trono over. Infatti, nel corso delle riprese, l’opinionista Tina Cipollari ha tirato, per l’ennesima volta, un secchio d’acqua addosso a Gemma Galgani. Essendo la prima sfilata della nuova edizione del dating show di Maria De Filippi, è ipotizzabile che Gemma si sia cimentata in qualche performance originale e sia stata proprio l’esibizione di Galgani a suscitare l’idea di Tina Cipollari di tirarle, al termine, un secchio d’acqua”, si legge sul sito internet.

Nuovo tronista dopo la cacciata di Joele Milan?

In una delle ultime registrazioni di Uomini e Donne il tronista Joele Milan è stato cacciato da Maria De Filippi dopo che ha preso in giro la redazione. In tanti si sono domandati chi potrebbe sostituire il ragazzo veneto. Almeno per il momento nessuno, dato che domenica pomeriggio non lo hanno presentato nessun nuovo tronista.

“Per quanto riguarda il trono classico, invece, non è stato presentato nessun nuovo tronista per sostituire Joele. In una delle ultime registrazioni, infatti, Milan aveva lasciato il programma di Canale 5, dopo avere preso un accordo con la sua corteggiatrice Ilaria”, si legge in rete.