Clarissa Selassié sparla di Davide Silvestri: “Falso, maleducato, lo travolgo come un treno”

Clarissa Selassié contro Daniele Silvestri

Ebbene sì, le tre principesse etiopi continuano a movimentare le giornate nella casa del Grande Fratello Vip 6. Ad esempio, domenica sera Clarissa Selassié ha chiamato Davide Silvestri in bagno per parlare con lui e in quella circostanza gli ha dato del falso e stratega.

“A me non piace quello che dici. Fai delle battute che sono brutte. Tipo venerdì dopo la puntata hai detto a Manuel ‘fatti baciare da Sophie che è meglio’. Quando sai benissimo che lui sta con mia sorella. Pure quello potevi evitartelo. Te la potevi risparmiare questa. After all, oddio non so come si dice in italiano, vabbè after all…All’inizio eri una persona con cui andavo tanto d’accordo, mi ci trovavo ed eri una persona onesta. Ma in questi ultimi giorni ho notato un comportamento di strategia. Comunque con la tua battuta hai offeso sia Lulù che Manuel”, ha detto la ragazza.

Clarissa Selassié a Daniele: “Lo travolgo come un treno”

Dopo aver parlato col compagno d’avventura in bagno, Clarissa Selassié è tornata in camera con Miriana Trevisan e Ainett Stephens. A quel punto la principessina di origini etiope ha continuato ad inveire contro Davide Silvestri.

“Lui è chiuso? Per me è fatto male. Io con lui allora non ci parlo. Non sono obbligata e non ho firmato un contratto che dice ‘devi per forza parlare con Davide come si chiama’. Sei un maleducato tu in faccia a me ‘qui c’è gente che non fa un ca**o’ non me lo dici. Questa arroganza tu con me non la devi mai usare, mai perché ti travolgo come un treno amore mio, ti travolgo come un treno”, ha tuonato la giovane.

Lulù Selassié contro l’attore

Dopo che Clarissa ha attaccato pesantemente Davide Silvestri dandogli del falso e del maleducato, immediatamente dopo è toccato a Lulù Selassié. Infatti, mentre era in giardino con la sorella ha detto: “Speriamo che rimane Amedeo. E spero anche che vada via quella me**a“.

La giovane se l’è presa con l’attore di Vivere perché subito dopo la diretta del GF Vip 6 di venerdì lui per scherzo ha detto a Sophie Codegoni: “Bacialo tu Manuel visto che non hai il rossetto e non lo macchi“.