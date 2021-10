Massimiliano Mollicone si è fidanzato? Le immagini parlano chiaro, ma qualcosa non quadra (FOTO)

In questi giorni, l’ex tronista di Uomini e Donne Massimiliano Mollicone è finito al centro dei gossip a causa di una segnalazione dalla quale si evincerebbe che si sarebbe fidanzato. Il giovane ha sempre cercato di stare lontano dai gossip ma, purtroppo per lui, sono loro a raggiungerlo sempre.

L’influencer Deianira Marzano, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram l’immagine del giovane in dolce compagnia. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

Massimiliano si è fidanzato? La foto

Massimiliano Mollicone si è fidanzato? L’ex volto del talk show pomeridiano di Maria De Filippi è stato avvistato da più persone in compagnia di una ragazza. Una fan di Deianira ha provveduto a mandare alla donna una foto in cui si vede palesemente il giovane mano nella mano con una donna dai capelli biondi. I due si trovano al di fuori di un negozio e si guardano in maniera piuttosto ammiccante.

Lei non è molto alta ed ha i capelli lisci e biondi. Nello scatto, poi, sembra quasi che la dama stesse per avvicinarsi al ragazzo per dargli un bacio. Lo scatto risulta per molti inequivocabile. La stessa Deianira ci ha tenuto a precisare il suo punto di vista. In particolare, ha accusato Massimiliano di aver voluto prendere in giro tutti. L’ex tronista aveva dichiarato di aver lasciato Vanessa per faccende personali e perché era troppo impegnato a mettere a posto delle vicende inerenti la sua vita privata. (Continua dopo la foto)

Mollicone finisce nella bufera

Stando a quanto trapelato in queste ore, però, sembrerebbe che la verità sia un altra. Per la donna, infatti, Massimiliano Mollicone avrebbe lasciato Vanessa perché aveva un’altra donna, con la quale attualmente sarebbe fidanzato. Per il momento, però, queste restano pure supposizioni. Anche se la foto è abbastanza esplicita, il giovane non si è ancora espresso sulla vicenda in modo chiaro e netto.

Massimiliano, anzi, risulta assente dai social da un bel po’ di tempo. Il suo profilo Instagram è sprovvisto di Stories da alcuni giorni. Molto probabilmente, il suo intento è quello di stare il più lontano possibile dai gossip. Anche l’ex fidanzata Vanessa ha preferito seguire la via del silenzio. La ragazza non è affatto intervenuta sulla questione, pertanto, non ci resta che attendere per vedere se ci saranno novità.