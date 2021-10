GF Vip: la festa di Jo Squillo fa scattare il bacio fra Alex Belli e Nicola Pisu (VIDEO)

Festa al Grande Fratello Vip 6

Come ogni sabato sera all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 si è tenuta una festa. Questa volta ad organizzarla è stata Jo Squillo sabato che con la sua consolle ed i suoi immancabili manichini che le hanno tenuto compagnia per tutta la durata del lockdown dello scorso 2020, ha fatto divertire i suoi compagni d’avventura.

In occasione del compleanno di Carmen Russo che ha fatto 62 anni, gli autori del reality show ha fornito agli inquilini della casa più spiata d’Italia una torta e tanto alcool. Il risultato? Katia Ricciarelli in piscina vestita. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto in serata. (Continua dopo il video)

Grande Fratello Vip, i baci fra Alex Belli e Nicola Pisu

Tuttavia, tra un ballo, un tuffo ed uno scherzo al Grande Fratello Vip 6, è scattato anche il primo bacio in bocca fra due uomini di questa edizione. Anzi sono stati due, fra Alex Belli e Nicola Pisu. Il primo bacio glielo ha dato il figlio di Patrizia Mirigliani, il secondo l’attore di Centovetrine. (Continua dopo il video)

Alex scherzando con Nicola:”Questo è il mio ragazzo” *Nicola lo bacia* COSA STA SUCCEDENDO STASERA 😂😂 #gfvip pic.twitter.com/Z7N1kRk3sK — Kevin (@Kevin35116110) October 2, 2021

Il compleanno di Carmen Russo

Carmen Russo, dopo essere stata chiamata in confessionale dagli autori del GF Vip, ha dato del tempo agli altri inquilini della casa di Cinecittà per preparare la sorpresa. Una volta uscita in giardino e tra gli uomini della casa senza camicia e una torta preparata apposta per lei, ad attenderla c’erano anche le candeline da dover spengere. Con una meravigliosa energia che ha invaso tutti e ancora con la musica che andava imperterrita, è proseguita la serata tra tuffi in piscina e balli scatenati.