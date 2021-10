Vera Miales e la presunta gravidanza: “Tutta una farsa” ecco quale sarebbe il motivo e lo scopo (FOTO)

Vera Miales, attuale compagna di Amedeo Goria, di recente è finita al centro della bufera in quanto ha sfoggiato un pancino sospetto e tutti hanno pensato che potesse essere a causa di una gravidanza. Alcuni utenti, però, hanno precisato che, forse, poteva trattarsi semplicemente di pancia gonfia.

Ad ogni modo, in queste ore sono sopraggiunte altre notizie in merito. In particolar modo, sembra che la fidanzata del concorrente del GF Vip abbia studiato tutto a tavolino. Scopriamo cosa è emerso.

Le notizie sulla possibile gravidanza di Vera Miales

L’influencer Deianira Marzano ha affrontato il delicato caso di Vera Miales e della possibile gravidanza. In questi giorni, la fidanzata di Amedeo è stata avvistata in giro con un pancino alquanto sospetto. Molte persone, allora, hanno cominciato a domandarsi cosa potesse celarsi dietro questa situazione e, naturalmente, il primo pensiero è andato verso un possibile bebè in arrivo. Si era addirittura parlato di un possibile ingresso in casa della donna per svelare al suo compagno la lieta novella.

Successivamente, però, persone vicine alla donna hanno smentito questa notizia ed hanno alluso al fatto che Vera avesse semplicemente mangiato un po’ troppo. Questo, dunque, potrebbe essere il motivo di questa pancia così gonfia. Ad ogni modo, in queste ore è spuntata ancora un’altra versione dei fatti. Nello specifico, sembrerebbe che la Miale si sarebbe fatta scattare quelle foto con il preciso intento di creare sgomento e far parlare di lei.

Il complotto studiato a tavolino

Una donna vicina a Vera Miales ha, infatti, dichiarato che la modella abbia voluto mettere in scena una finta gravidanza per attirare a sé i riflettori. La questione sarebbe stata studiata a tavolino ad agosto, non appena fu ufficializzata la partecipazione di Amedeo al reality show di Canale 5. Nello specifico, a gestire tutto sarebbe stata l’agenzia di cui fa parte Vera e che è la stessa della donna che ha divulgato questa segnalazione.

Tali agenti sarebbero soliti creare questo genere di situazioni allo scopo di creare un po’ di sgomento e per attirare l’attenzione. Ma dietro questo ci sarebbe dell’altro. Lo scopo reale di Vera, sempre secondo questa testimonianza, sarebbe quello di entrare nella casa del GF Vip. Nel caso in cui questa segnalazione fosse vera, resterebbe da capire quale sia la posizione di Amedeo Goria in tutta questa vicenda. L’uomo era consenziente a tutto ciò, oppure non era al corrente di nulla?