Il Paradiso delle signore spoiler 6 ottobre: Adelaide fa una scoperta scioccante

Gli spoiler della puntata del 6 ottobre del Paradiso delle signore rivelano he Adelaide si troverà a fare una scoperta scioccante che riguarda Ludovica. Roberto, invece, esorterà Anna a lasciarsi andare un po’ di più con Salvatore.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Gloria si rifugerà dalla zia Ernesta, mentre a Milano ci saranno dei risvolti su Ezio e Stefania. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che succederà.

Spoiler 6 ottobre: la scoperta di Adelaide

Nell’episodio del 6 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che Roberto si confronterà con Anna e la esorterà a lasciarsi andare un po’ di più in amore. Nello specifico, le dirà di accettare l’invito ad uscire con Salvatore in modo da potersi distrarre. La dama sarà piuttosto titubante, tuttavia, alla fine deciderà di accettare. Più tardi, invece, vedremo che Adelaide si troverà a fare una scoperta. Nel dettaglio la contessa apprenderà tutto circa le condizioni finanziarie in cui vessa Ludovica.

Nel momento in cui si renderà conto della questione, la donna si arrabbierà con la ragazza e la rimprovererà di averla tenuta all’oscuro della gravità della situazione. Su di un altro versante, poi, vedremo che Ezio e Stefania avranno un dibattito durante il quale discuteranno circa l’ipotesi di andare a vivere insieme. I due si sono finalmente riappacificati dopo tanto tempo, pertanto, quale occasione migliore per consolidare il loro legame se non quella di andare a vivere insieme?

Paola sostituisce Gloria al Paradiso delle signore

Al Paradiso delle signore, nella puntata del 6 ottobre, vedremo che si respirerà un po’ di agitazione. L’assenza improvvisa di Gloria creerà un po’ di disordine nel grande magazzino. Per tale ragione, il direttore deciderà di affidare temporaneamente a Paola il ruolo di capocommessa. La donna, dunque, avrà l’opportunità di dimostrare tutte le sue doti professionali. In tale puntata, poi, scopriremo anche quale sia il posto nel quale è andata a rifugiarsi Gloria.

Nelle precedenti puntate, la donna ha confessato a Vittorio di dover necessariamente andare via a causa di alcune faccende personali. La dama, però, non ha fornito nessun’altra spiegazione in merito. Durante la puntata in questione, poi, scopriremo che Gloria ha deciso di chiedere aiuto a sua zia Ernesta. Sarà proprio la donna ad ospitarla per tutto il periodo di tempo necessario affinché l’ex di Ezio faccia chiarezza nei suoi sentimenti.