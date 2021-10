GF Vip, malore per Manuel Bortuzzo: il ragazzo ha febbre alta e altri sintomi, si pensa all’abbandono

In queste ore Manuel Bortuzzo ha avuto un malore nella casa del GF Vip. Il giovane ha cominciato a non sentirsi bene nella giornata di ieri fino a quando non ha appreso di avere la febbre molto alta.

Le sue condizioni di salute sembrano essersi aggravate nel corso delle ore. Proprio per tale ragione, si sta anche pensando all’ipotesi di un abbandono anticipato del reality show. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Il malore di Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo ha avuto un malore in questi giorni. Il giovane ha cominciato ad accusare alcuni sintomi tipicamente influenzali. Proprio per tale ragione, ha deciso di isolarsi dal resto del gruppo onde evitare di contagiare qualcuno. In seguito, poi, le sue condizioni sono ulteriormente peggiorate. Il nuotatore, infatti, ha misurato la temperatura corporea e si è reso conto di avere 38.5 di temperatura. A quel punto è stato necessario l’isolamento e l’intervento di un medico.

Attualmente, infatti, il ragazzo è relegato in un’area isolata della casa in modo da evitare di stare a contatto con gli altri coinquilini. A peggiorare ulteriormente la situazione, poi, pare sia sopraggiunta anche una forte cistite. Ad ogni modo, in questo momento così complesso per il nuotatore, al suo fianco c’è sempre stata Lulù. La principessa, infatti, non lo ha mai abbandonato.

Lulù sempre accanto al nuotatore

Malgrado Manuel Bortuzzo avesse deciso di dormire separatamente dopo il malore, la ragazza ha scelto di stargli accanto. Per tale ragione, i due hanno comunque riposato all’interno dello stesso letto. Questa situazione sta spingendo molti telespettatori a credere che per Manuel sia necessario l’abbandono anticipato. Lo stesso Bortuzzo ha precisato che, nel caso in cui non dovesse migliorare, sarà costretto ad uscire dalla casa.

I fan, naturalmente, si augurano che questo provvedimento estremo non sia necessario, tuttavia, almeno per adesso non ci sono altre informazioni a riguardo. Manuel sembra abbia trascorso la nottata in modo leggermente ,migliore, tuttavia, per sapere quello che accadrà è necessario attendere le prossime ore. Nel frattempo, nella puntata di lunedì del GF Vip, il giovane dovrebbe ricevere la sorpresa della sua ex fidanzata. Nel caso in cui questo dovesse verificarsi vorrà dire che le sue condizioni di salute siano decisamente migliorate.