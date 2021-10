Cambio di rotta: si torna a parlare di Grande Fratello Vip durante Mattino 5 e Pomeriggio 5 (FOTO)

Grande Fratello Vip 6 non riesce a decollare negli ascolti

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è partita circa tre settimane fa ma purtroppo per la rete e per Alfonso Signorini gli ascolti non vogliono proprio decollare. Infatti, sia nella puntata del lunedì che quella del venerdì i dati Auditel non brillano facendosi battere nettamente dalla concorrenza, ovvero Rai Uno.

Ma non è solo questione di share: nella casa più spiata d’Italia i concorrenti non si riescono a creare dinamiche che interessino i telespettatori e riescano dunque a raggiungere anche le persone che non guardano il reality show. In poche parole, non è una stagione capace di attirare nuovi spettatori e far parlare sui social del GF Vip 6.

Mattino 5 e Pomeriggio 5 tornano a parlare del GF Vip

Ma non è finita qui. Infatti, non ha aiutato per nulla il fatto che del Grande Fratello Vip 6 si parli solo durante le dirette e su Mediaset Extra. Infatti, a differenza gli altri anni, stavolta i contenitori in onda su Canale 5 non hanno avuto la possibilità di parlare del reality show di Alfonso Signorini.

Nel dettaglio, niente GF Vip 6 durante Mattino Cinque di Federica Panicucci o Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. E nemmeno la possibilità di approfondire gli argomenti, creando di conseguenza interesse in attesa delle due puntate settimanali in prime time.

L’annuncio di Giuseppe Candela

Ma nelle ultime ore ci sarebbe stato un cambio di rotta. Nella giornata di lunedì. infatti, il giornalista Giuseppe Candela ha scritto sul suo profilo Twitter quanto segue: “Il Grande Fratello torna nei contenitori di Canale 5. Spazio a #Mattino5 nella puntata di oggi, lo stesso è previsto a #Pomeriggio5”.

Dunque, un cambio di rotta per i due contenitori tv e per il GF Vip 6 dettato con molta probabilità dai dati Auditel sotto le aspettative. Non è ancora chiaro se lo spazio riservato al reality show Mediaset andrà in onda tutti i giorni, o solamente nelle giornate in cui si ha il bisogno di creare maggiore attesa, quindi il lunedì e il venerdì. Staremo a vedere. Ecco il post: