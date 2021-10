GF Vip, la regia contro i concorrenti? “Massa di imbecilli…” Gli autori lasciano i microfoni accesi per errore (VIDEO)

In queste ore sta facendo il giro del web un video in cui si sente la regia del GF Vip pronunciare delle frasi poco carine, probabilmente riferite ai concorrenti. Gli autori hanno commesso una distrazione con i microfoni che gli sta costando molto cara.

Gli abitanti della casa sono rimasti senza parole. Alcuni di loro hanno preferito mantenere il silenzio, altri hanno reagito, mentre qualcun altro ancora ha provato ad avvisare la redazione di quanto stesse accadendo. Vediamo cosa è successo.

La regia del GF Vip dimentica i microfoni accesi per errore

Poche ore fa, durante un daytime i telespettatori si sono resi conto di una gaffe commessa dalla regia del GF Vip. Di solito, infatti, gli autori comunicano con i ragazzi attraverso dei microfoni. Ebbene, dopo aver fatto una comunicazione, alcuni collaboratori dello staff pare si siano dimenticati i microfoni accesi facendo in modo che i concorrenti ascoltassero conversazioni che non avrebbero dovuto udire.

Improvvisamente, infatti, i membri della casa hanno sentito una donna dare degli imbecilli e cerebrolesi ad alcuni soggetti. Dall’audio non si è riuscito a capire chi fossero i destinatari di queste parole poco garbate. In un primo momento i telespettatori hanno ipotizzato che gli autori si stessero riferendo agli inquilini della casa più spiata d’Italia. In seguito, invece, c’è chi ha detto che quelle parole fossero rivolte ad alcuni collaboratori dello staff.

La reazione dei concorrenti

Insomma, almeno per il momento non si sa ancora la verità. La cosa certa, però, è che i concorrenti del GF Vip hanno ascoltato tutto quello che stava accadendo in regia ed hanno reagito. Alcuni sono rimasti in silenzio allo scopo di capire che cosa stesse succedendo. Davide Silvestri, invece, ha esortato i suoi compagni d’avventura a fare finta di niente. Miriana Trevisan non è riuscita a rimanere in silenzio ed ha provato ad informare la regia di quanto stesse accadendo.

Nel dettaglio, infatti, la showgirl ha detto che si stesse sentendo tutto. I suoi compagni d’avventura, però, le hanno detto di non dire nulla. Insomma, un fatto piuttosto strano che in queste ore sta generando un bel po’ di sgomento. Il tono dell’autore in questione era davvero piuttosto alterato, pertanto, che cosa sarà mai accaduto di così grave al punto da avere una reazione così estrema e, soprattutto, chi sono i destinatari degli insulti, i concorrenti?