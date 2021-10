Uomini e Donne, nella puntata di oggi: torna la mummia, occhi puntati su Armando

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, martedì 5 ottobre, vedremo che si continuerà a parlare delle esilaranti vicende degli esponenti del trono classico e over. La precedente puntata si è conclusa con la messa in onda delle esterne di tutti i tronisti.

Pertanto, in quella odierna pare verrà lasciato un po’ di spazio in più agli over. Gemma, chiaramente, continuerà ad essere oggetto di discussioni e critiche, ma anche Armando non sarà da meno.

Torna la mummia a Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che si parlerà un po’ di più degli over. Il motivo risiede nel fatto che nella precedente puntata la conduttrice si è soffermata molto sui tronisti. In particolare, ha mandato in onda le esterne fatte da tutti e quattro e sono nati i primi legami. Quasi tutti si sono mostrati particolarmente vicini ad un corteggiatore o a una corteggiatrice, eccetto Joele. Il ragazzo, infatti, si è trovato addirittura ad eliminare la ragazza con cui è uscito.

Venendo agli over, invece, nella puntata odierna vedremo che Gemma tornerà al centro dello studio per raccontare come stia procedendo la conoscenza con il nuovo spasimante. Ad ogni modo, prima che la dama cominci a parlare, Tina le farà vedere una sorpresa, ovvero, la mummia rinnovata. L’opinionista, infatti, ha deciso di far tornare in studio tale oggetto per prendersi gioco della dama bianca.

Nella puntata di oggi nuove liti

In particolar modo, nella puntata di oggi di Uomini e Donne vedremo che la mummia avrà un aspetto completamente diverso. Dato che Gemma si è sottoposta ad alcuni interventi di chirurgia plastica, infatti, anche la mummia sarà aggiustata di conseguenza. Tina, infatti, provvederà a mettere delle finte protesi al seno e delle labbra piuttosto gonfie. La Galgani, naturalmente, non prenderà di buon grado l’iniziativa della sua acerrima nemica. La donna credeva finalmente di essersi liberata di tale oggetto, ma così non è stato.

In seguito, poi, si parlerà anche di altri esponenti del trono over, come ad esempio Armando. Il cavaliere sta frequentando una ragazza, tuttavia, quest’ultima non sembrerà essere molto convinta della sincerità del napoletano. Questo, chiaramente, farà nascere un bel po’ di polemiche. Naturalmente, non mancheranno i momenti in cui la conduttrice tirerà in ballo gli esponenti più anziani del parterre per dare luogo a momenti divertenti e diversi dal solito.